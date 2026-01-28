miércoles, enero 28, 2026
Modified date:

Juez federal frena la deportación de niño de 5 años detenido en Minnesota

INMIGRACIÓN
12
Apelarán sentencia contra el atacante del Juez Kavanaugh
Maria Gabriela Perez

Minneapolis – Un juez federal emitió una orden de restricción temporal que prohíbe la expulsión inmediata de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación, en el que se conoció que la medida se originó tras una controversial detención que ha generado indignación en la comunidad educativa y defensores de derechos humanos en Minnesota.

Es de recordar, que el pasado 22 de enero, lo que comenzó como un regreso rutinario desde la guardería terminó en el traslado del menor y su progenitor hacia un centro de detención en Texas.

Rechazaron el procedimiento migratorio

Según denunció Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, agentes federales interceptaron al niño en la entrada de su hogar.

Ver más: DHS emite orden contra migrante por ataque a autobús escolar

Stenvik calificó el procedimiento de «inhumano», alegando que los oficiales instruyeron al menor a llamar a la puerta de su casa para identificar a otros ocupantes. “Utilizaron básicamente a un niño de 5 años como cebo”, declaró la funcionaria en rueda de prensa.

Postura oficial

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, sostuvo recientemente que el objetivo del operativo era exclusivamente Conejo Arias, ciudadano ecuatoriano. Según el reporte oficial, el padre intentó huir a pie, dejando al menor atrás.

Asimismo, Tom Homan, el zar de la frontera por Donald Trump, defendió las acciones en redes sociales bajo el marco de la «Operation Metro Surge», asegurando que el enfoque principal es la remoción de «extranjeros ilegales criminales» para priorizar la seguridad de los residentes de Minnesota.

De la misma manera, indicó que recientemente con el gobernador Walz, el alcalde Frey y altos funcionarios de las fuerzas del orden “para abordar los problemas que se presentan en Minnesota. Todos coincidimos en que debemos apoyar a nuestros agentes del orden y sacar a los delincuentes de las calles”.

Video: Sube la tarifa de autodeportación

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.