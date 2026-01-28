Juez federal frena la deportación de niño de 5 años detenido en Minnesota

Minneapolis – Un juez federal emitió una orden de restricción temporal que prohíbe la expulsión inmediata de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación, en el que se conoció que la medida se originó tras una controversial detención que ha generado indignación en la comunidad educativa y defensores de derechos humanos en Minnesota.

A federal judge on Tuesday temporarily barred federal immigration officials from deporting 5-year-old Liam Conejo Ramos and his father or transferring them away from the Texas region where they're currently held. https://t.co/EFwCgazZAy — CBS News (@CBSNews) January 27, 2026

Es de recordar, que el pasado 22 de enero, lo que comenzó como un regreso rutinario desde la guardería terminó en el traslado del menor y su progenitor hacia un centro de detención en Texas.

Rechazaron el procedimiento migratorio

Según denunció Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, agentes federales interceptaron al niño en la entrada de su hogar.

Stenvik calificó el procedimiento de «inhumano», alegando que los oficiales instruyeron al menor a llamar a la puerta de su casa para identificar a otros ocupantes. “Utilizaron básicamente a un niño de 5 años como cebo”, declaró la funcionaria en rueda de prensa.

Operation Metro Surge continues to remove criminal illegal aliens from the neighborhoods of Minnesota. We are putting Minnesotans FIRST and getting violent criminals out of our communities. The brave agents of @ICEgov risk their lives every day to arrest and deport the WORST of… — Homeland Security (@DHSgov) January 28, 2026

Postura oficial

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, sostuvo recientemente que el objetivo del operativo era exclusivamente Conejo Arias, ciudadano ecuatoriano. Según el reporte oficial, el padre intentó huir a pie, dejando al menor atrás.

Asimismo, Tom Homan, el zar de la frontera por Donald Trump, defendió las acciones en redes sociales bajo el marco de la «Operation Metro Surge», asegurando que el enfoque principal es la remoción de «extranjeros ilegales criminales» para priorizar la seguridad de los residentes de Minnesota.

Today I met with Governor Walz, Mayor Frey, and top law enforcement officials to discuss the issues on the ground in Minnesota. We all agree that we need to support our law enforcement officers and get criminals off the streets. While we don’t agree on everything, these meetings… — Thomas D. Homan (@RealTomHoman) January 27, 2026

De la misma manera, indicó que recientemente con el gobernador Walz, el alcalde Frey y altos funcionarios de las fuerzas del orden “para abordar los problemas que se presentan en Minnesota. Todos coincidimos en que debemos apoyar a nuestros agentes del orden y sacar a los delincuentes de las calles”.

