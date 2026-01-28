HHS lanza TrumpRx para bajar precios de fármacos

Washington.- El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de CMS, Dr. Mehmet Oz, anunciaron el lanzamiento de TrumpRx, una plataforma digital que permite a los pacientes comprar medicamentos directamente a los fabricantes, eliminando las comisiones de los intermediarios farmacéuticos.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que indicaron que la administración ha negociado con gigantes como Eli Lilly, Novo Nordisk y Pfizer, para lograr reducir los precios de medicamentos.

Explicaron que por ejemplo, fármacos populares para la obesidad y diabetes (GLP-1) que costaban $1.350 mensuales ahora estarán disponibles por un rango de $245 a $350.

Al respecto, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr, afirmó que «esta guía deja claro que los fabricantes pueden ofrecer medicamentos a bajo costo directamente a los pacientes sin sobornos ni facturación al contribuyente».

“La administración Trump prioriza a los pacientes al aumentar la transparencia, reducir los costos y ampliar el acceso a través de TrumpRx«, acotó.

Beneficiarios

De la misma manera, señalaron que el programa está abierto a todos los ciudadanos, incluidos aquellos en Medicare y Medicaid que prefieran pagar en efectivo para obtener un precio más bajo que el de sus seguros tradicionales.

Por último, detallaron que se estima que esta medida ahorrará al contribuyente cerca de $170 mil millones de dólares a largo plazo al reducir las complicaciones de salud derivadas de la falta de acceso a tratamientos asequibles.

