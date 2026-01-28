Gobernador Abbott ordena suspender patrocinio de visas H-1B

Austin.- El gobernador de Texas, Greg Abbott ordenó a todas las agencias estatales y universidades públicas de Texas detener el patrocinio de nuevas visas H-1B para trabajadores altamente calificados hasta el próximo año.

En una publicación de Abbott indicó que la medida busca dar tiempo a la Legislatura para implementar «barreras de protección» y permitir que las reformas impulsadas por el presidente Donald Trump surtan efecto.

El gobernador señaló que existen pruebas de que el programa ha sido explotado para llenar vacantes que «podrían y deberían haber sido ocupadas por tejanos».

Texans come first. I’m directing state agencies and universities to freeze new H-1B visa petitions. Texas taxpayers invest billions to train our workforce. Those jobs should go to Texans. Texas is the strongest economic engine in America. We’re going to keep it that way.… — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 27, 2026

De la misma manera, señaló que la orden impacta principalmente a universidades y hospitales públicos. Instituciones como el UT Southwestern Medical Center (228 visas) y el sistema de Texas A&M (214 visas) figuran entre los mayores usuarios del programa.

Nuevos costos federales

Por otro lado, indicó que algunas instituciones, como el sistema Texas A&M, ya habían cesado el patrocinio debido a la nueva tarifa de $100.000 dólares impuesta por la administración Trump para estas visas.

En este sentido, Abbott exigió que todas las agencias presenten un informe en marzo detallando sus esfuerzos previos para reclutar trabajadores locales antes de haber recurrido a mano de obra extranjera.

Cabe destacar que esta orden no afecta a los actuales titulares de visas, sino únicamente a las nuevas peticiones.

