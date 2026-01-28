FAA anuncia reestructuración masiva y plan de inversión para el espacio aéreo

Washington.- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, y el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, presentaron el «Flight Plan 2026», la mayor reforma organizacional en la historia de la agencia.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde destacaron que el objetivo es sustituir radares obsoletos de la década de 1980 por un sistema de control de tráfico aéreo de última generación diseñado para operar a «Velocidad Trump».

Detallaron que la nueva reforma busca crear una oficina central de Seguridad Operacional (SMS) para compartir datos de riesgo entre departamentos, eliminando los silos de información.

Nuevas Tecnologías

De la misma manera, destacaron que se establece la Oficina de Tecnologías Avanzadas de Aviación para integrar drones y taxis aéreos (eVTOL) en el espacio aéreo nacional de forma segura.

Las autoridades señalaron además, que bajo un contrato con Peraton como integrador principal, se busca ejecutar una infraestructura de $12.5 mil millones de dólares (con una solicitud adicional proyectada de $20 mil millones) para garantizar que EE.UU. lidere la aviación global.

