miércoles, enero 28, 2026
Modified date:

Ecuador protesta ante EE.UU. por incidente de ICE en Minneapolis

INTERNACIONALES
4
cambia-tu-domicilio-electoral-para-comicios-generales-de-ecuador
Maria Gabriela Perez

Quito.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador emitió un comunicado oficial tras reportarse un incidente en su sede consular en Minneapolis el martes 27 de enero de 2026.

A través de varios medios de comunicación se conoció que aproximadamente a las 11:00 a.m., un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó ingresar a las instalaciones del Consulado sin autorización.

Ver más: Gobierno de Ecuador presenta balance de sus dos primeros años

Asimismo, se pudo evidenciar que funcionarios consulares impidieron el acceso del oficial, activando de inmediato los protocolos de emergencia para garantizar la protección de los ciudadanos ecuatorianos presentes en el lugar.

Acción diplomática

En este sentido, la Canciller de la República de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, presentó una nota formal de protesta ante la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, exigiendo que se respeten las sedes diplomáticas.

De la misma manera, las autoridades ecuatorianas instaron a las autoridades migratorias de Estados Unidos evitar la repetición de estos actos.

Es de mencionar, que el evento ocurre en medio de una intensificación de operativos migratorios en la zona, lo que ha puesto en alerta a las misiones diplomáticas extranjeras.

Video: Fianzas a solicitantes de Visas

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.