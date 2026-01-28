Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutó la deportación de tres migrantes de nacionalidad iraní, exintegrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), grupo designado como organización terrorista desde 2019.

En un comunicado, indicaron que los detenidos fueron identificados como Ehsan Khaledi, Mohammad Mehrani y Morteza Nasirikakolaki, quienes entraron al país de forma irregular en el último trimestre del 2024 por la frontera sur.

Buscan remover el riesgo de seguridad nacional

La secretaria Kristi Noem y la asistente del DHS Tricia McLaughlin destacaron que este operativo forma parte de un esfuerzo nacional para remover «riesgos de seguridad nacional».

“Bajo la presidencia de Trump y la secretaria Noem, el Departamento de Seguridad Nacional está sacando a los peores de los peores de nuestro país y manteniéndolos fuera, incluyendo a pandilleros violentos, asesinos, pedófilos y, en este caso, terroristas conocidos o presuntos”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Asimismo, señaló que “el pueblo estadounidense merece una patria segura y protegida, libre de la amenaza del terrorismo extranjero, y eso es precisamente lo que la secretaria Noem ha luchado por brindarles a diario durante más de un año”.

Datos de impacto

Por otro lado, en el comunicado reiteraron que durante el primer año de gestión, ICE ha arrestado a 43.305 personas consideradas riesgos potenciales, incluyendo más de 1.400 sospechosos de terrorismo y 7.400 pandilleros.

