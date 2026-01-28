Cae red de fraude bancario de venezolanos y colombianos en Nebraska

Nebraska – Un gran jurado federal en el Distrito de Nebraska emitió una acusación formal contra 31 individuos adicionales implicados en una conspiración a gran escala para desplegar malware y robar millones de dólares de cajeros automáticos en EE.UU., práctica conocida como «ATM Jackpotting».

En un comunicado del Departamento de Justicia indicó que con esta nueva acción, el número total de acusados en esta operación asciende a 87 personas.

Detallaron que gran parte de los acusados son ciudadanos de Venezuela y Colombia, incluyendo miembros activos de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua (TDA).

Investigation into International “ATM Jackpotting” Scheme and Tren de Aragua results in Additional Indictment and 87 Total Charged Defendants “Tren de Aragua is a complex terrorist organization that commits serious financial crimes in addition to horrific rapes, murders, and… pic.twitter.com/g15mbJ4pFw — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 26, 2026

Cargos criminales

De la misma manera, indicaron que la acusación incluye 32 cargos que abarcan conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario, fraude informático y daños a computadoras.

Ver más: DOJ desmantela redes del Tren de Aragua en 5 estados

Además, según la Fiscal de EE. UU. Lesley A. Woods, el TDA utiliza estos fondos para financiar actividades atroces como el tráfico de personas (incluyendo menores en Nebraska), asesinatos y secuestros.

Por último, la Fiscal General, Pamela Bondi, reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia. «Ya hemos procesado a más de 290 miembros del Tren de Aragua y continuaremos trabajando incansablemente para poner a estos terroristas tras las rejas».

Es de mencionar que la operación es coordinada por el Joint Task Force Vulcan, diseñado específicamente para desmantelar esta organización transnacional.

Video: Asegura haber sido estafado tras intentar comprar una casa en Greensboro, NC