Charlotte, NC.- Como resultado de esta investigación continua, los detectives del CMPD identificaron a Jawonn Qua-Darius McIlwain, de 27 años de edad, como sospechoso del homicidio ocurrido el miércoles 14 de enero cerca de las vías del tren CSX y obtuvieron órdenes de arresto.

Case Update. See full release here: https://t.co/dijcONLfig — CMPD News (@CMPD) January 26, 2026

El jueves 22 de enero, McIlwain fue arrestado por cargos no relacionados.

McIlwain fue llevado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC), donde fue interrogado por detectives de homicidios. Al finalizar la entrevista, McIlwain fue puesto bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Lee también: Investigan homicidio tras asalto cerca de las vías del tren CSX

McIlwain está acusado de asesinato.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de este arresto.

El hecho

El miércoles 14 de enero, poco después de las 3:30 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal cerca de la cuadra 300 Alpha Mill Lane, cerca de las vías del tren CSX. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. Medic declaró a la víctima fallecida en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el CFD, el MEDIC y los Servicios para Víctimas también colaboraron.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moore es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260114-1533-02.

Video: Capturan en Texas a sospechoso por homicidio en Charlotte