Charlotte, NC.- The Independent Picture House , en 4237 Raleigh Street, Charlotte, Carolina del Norte, celebra el Mes de la Historia Afroamericana con proyecciones especiales para el Mes de su Historia en febrero de 2026.
Las entradas cuestan $9.75. Cada película tendrá varias funciones. Consulte con Independent Picture House los horarios de las funciones y la compra de entradas, cuando estén disponibles. Habrá charlas después de algunas funciones.
Haz lo correcto
Se estrena el viernes 30 de enero de 2026
En el día más caluroso del año, en una calle del barrio Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, el odio y la intolerancia de todos arden y crecen hasta explotar en violencia.
El jueves 5 de febrero, tras la proyección a las 7:00 p.m., habrá un debate posterior a la película con las panelistas Jess Thompson, instructora de danza y terapeuta; Rahquelah Conyers, instructora de danza de Baran Dance; Davita Galloway, directora ejecutiva de DUPP & SWAT y directora ejecutiva de CrownKeepers; y Carla Aaron-Lopez, educadora, curadora y miembro de BLKMKT. El debate será moderado por Shawn Allison, también conocido como Black Ferris Bueller.
El Máster
Se inaugura el 6 de febrero de 2026
En una universidad de élite de Nueva Inglaterra, construida sobre una colina de la época de Salem, dos mujeres negras luchan por encontrar su lugar. Lidiando con la política y los privilegios, se topan con manifestaciones cada vez más aterradoras del pasado y el presente atormentados de la universidad.
El domingo 8 de febrero, tras la proyección a las 5:30 p.m., habrá un debate posterior a la película con la Dra. Portia Marie York, fundadora del Grupo de Educación Creativa de York y profesora adjunta de Artes Textiles en la Universidad Lenoir-Rhyne; Tyla Barnes, directora, guionista y productora; y Randi Gill-Sadler, profesora adjunta de Estudios Africanos en Davidson College. El debate será moderado por Afeni Grace, directora de la Iniciativa Black Carolina del Centro Harvey B. Gantt para las Artes y la Cultura Afroamericanas.
Juice
Abre el 13 de febrero de 2026
Cuatro adolescentes del centro de la ciudad se ven atrapados en la búsqueda del poder y la felicidad, a lo que llaman «el jugo».
El domingo 15 de febrero, tras la proyección de las 4:00 p.m., habrá un coloquio con el poeta y artista de performance Boris “Bluz” Rogers y los cofundadores de GOD CITY: John Hairston, Jr., Marcus Kiser y Wolly McNair. Actuará Jordan Bailey, poeta y crítico cultural residente en Charlotte, también conocido como Young Static.
Uptight
Se estrena el 20 de febrero de 2026
En el contexto de una comunidad de luto por el reciente asesinato de MLK, militantes negros que están construyendo un arsenal de armas en preparación para una guerra racial son traicionados por uno de los suyos.
El domingo 22 de febrero, luego de la proyección a las 3:00 p.m., habrá un conversatorio posterior a la película con los panelistas Felix Curtis, curador de la Serie de Cine Afromericano Clásico, y Tre’ McGriff, curador del Festival de Animación CineOdyssey.
Una Noche en Miami
Se estrena el 27 de febrero de 2026
Tras la derrota de Sonny Liston a manos de Cassius Clay en 1964, el boxeador se reúne con Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown para cambiar el curso de la historia en el Sur segregado.