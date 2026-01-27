martes, enero 27, 2026
Oficinas y servicios de Mecklenburg abrirán con retraso este martes 27 de enero

Oficinas y servicios de Mecklenburg abrirán con retraso este martes 27 de enero
Cortesía: X @CMPD
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Debido al mal tiempo de esta semana, las oficinas y servicios del condado Mecklenburg abrirán con retraso el martes 27 de enero de 2026, a las 12:00 p. m.

Esto incluye todas las unidades de:  

  • Servicios para niños, familias y adultos del DSS
    • Las líneas directas funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, para recibir denuncias de sospecha de abuso o negligencia. Para denunciar abuso de personas mayores o con discapacidad, llame al 704-336-CARE (2273) . Para denunciar abuso, negligencia o trata de menores, llame al 980-31-HELPS (43577) . 
  • Centro de recursos comunitarios Valerie C. Woodard  
  • Centro de recursos comunitarios Ella B. Scarborough  
  • Departamento de Servicios de Apoyo Comunitario
  • Salud pública
  • Agencia de Uso de la Tierra y Servicios Ambientales
    • Nota : Los Centros de Reciclaje de Servicio Completo y Mejorado abrirán mañana a las 10 a. m. 
  • Oficina de Elecciones  
  • Oficinas de Recaudación de Impuestos y Tasación de Impuestos
  • Oficina del Registro de Escrituras  

Información adicional sobre refugios

La Coalición Corazones por la Invisible Charlotte continuará su labor de difusión en campamentos de personas sin hogar para brindar información sobre cómo acceder a refugio y servicios. A quienes rechacen refugio se les proporcionarán suministros para el invierno, si los necesitan.  

Cómo ayudar

Visite  HeartsfortheInvisibleCLT.org  o  SalvationArmyCharlotte.org  para donar mantas y almohadas nuevas.

Visita  RoofAbove.org  para donar artículos de su lista de deseos para el clima invernal. 

