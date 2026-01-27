Charlotte, NC.- Charlotte Mini-Con, la convención de cómics de mayor duración de Charlotte (¡desde 1977!), se llevará a cabo el sábado 31 de enero de 2026, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en una nueva ubicación, Stage 1 en Blue Studios, 904 Post Street, Charlotte, NC.

La entrada cuesta $5. Los menores de 16 años entran gratis acompañados de un adulto con boleto pagado. Límite de 4 niños por adulto con boleto pagado. Si compra su boleto con anticipación, podrá entrar 10-15 minutos antes.

El estacionamiento es GRATUITO. Se puede llevar equipaje.

Sobre la tienda de héroes de Charlotte

HEROES AREN’T HARD TO FIND es una de las tiendas de cómics más grandes y conocidas del país. Ofrecen una amplia selección de cómics nuevos, novelas gráficas y manga, además de números atrasados, cómics de la Edad de Plata y la Edad de Oro, estatuas, artículos especiales y nuestra propia línea de artículos para coleccionistas.

Ubicados en #UnderTheWaterTower, en el corazón del histórico barrio de Elizabeth, cerca de la zona residencial de Charlotte, fomentan un ambiente familiar a la vez que ofrecen una colección increíblemente diversa de cómics de todos los géneros.

Heroes fue fundada en 1980 por Shelton Drum, que entonces tenía 26 años y llevaba varios años vendiendo cómics en mercadillos de la zona. Coleccionista de cómics desde niño, Shelton comenzó a buscar con ahínco sus números favoritos a mediados de los 60, tras darse cuenta de que Amazing Spider-Man #1 se vendía por el entonces increíble precio de diez dólares. «Supe de inmediato que algo pasaba, que estos cómics algún día iban a valer dinero».

Quizás un poco más motivado que el niño promedio de diez años, el joven Shelton comenzó de inmediato a comprar tres ejemplares de cada cómic de Marvel que se publicaba, usando los sobrantes para cubrir huecos en su colección. Para 1968, Shelton compraba todos los cómics de la Farmacia Newton’s City cada mes; y a principios de la década de 1970, se instalaba una vez al mes en el Mercado de Pulgas de Metrolina, donde se hizo de una clientela habitual.



