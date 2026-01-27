Iredell, NC.- Iredell vivió una semana particularmente intensa desde el punto de vista policial. Durante los últimos tres días, los cuerpos de seguridad locales respondieron a los efectos de una reciente tormenta y, en paralelo, ejecutaron varias detenciones vinculadas a procesos migratorios. Este ritmo operativo mantuvo ocupado al Centro de Detención del Condado, donde actualmente permanecen cuatro personas bajo órdenes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conforme al estatuto federal 8 U.S.C. § 1182.

Las autoridades confirmaron la identidad de los detenidos y los cargos que motivaron su ingreso. El primero, Marco Roque Romero, enfrenta cuatro cargos de agresión dentro del ámbito penal del condado, entre ellos agresión contra una mujer. Su detención se produjo tras una intervención policial en medio del impacto de la tormenta.

El segundo detenido, Ossiel Gamez López, ingresó al Centro de Detención del Condado por conducir en estado de discapacidad (DWI) y operar un vehículo sin licencia de operador. La policía local interceptó su automóvil luego de observar maniobras irregulares en la vía.

Lee también: Múltiples agencias buscan a niño desaparecido en Iredell

El tercer caso corresponde a Rubén Alonso Aries Alvardo, quien enfrenta un cargo por conducir en estado de discapacidad (DWI). Los oficiales retuvieron su vehículo durante un control rutinario de tránsito y trasladaron al individuo a la cárcel del condado.

El cuarto detenido, Ángel Desiderio Hernández, ingresó a la instalación bajo múltiples cargos: posesión de cocaína, posesión de parafernalia de drogas, resistencia y obstrucción a un oficial público, contenedor abierto, falta de placa de registro visible y operación de vehículo sin licencia de operador. La detención se produjo luego de una inspección vehicular iniciada por irregularidades en la documentación del automóvil.

El sheriff del condado destacó la coordinación entre unidades de patrulla, cuerpos de tránsito y personal administrativo para gestionar estos procedimientos en paralelo con las atenciones derivadas del fenómeno meteorológico reciente. La tormenta provocó cortes eléctricos, obstrucciones viales y un incremento en los llamados a emergencias, por lo que el trabajo policial adoptó un carácter multifacético.

Lee también: Detienen a un hombre tras una seguidilla de robos a vehículos en Iredell

Los cuatro detenidos permanecen en el Centro de Detención de Iredell mientras las autoridades federales y locales procesan los cargos correspondientes dentro del marco legal. La oficina del sheriff anunció que ofrecerá información adicional conforme avance cada caso en las instancias judiciales y administrativas.

Video: Llame a la policía y déjelo pasar.