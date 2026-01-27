Raleigh, NC.- El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) emitió un mensaje contundente para los conductores del estado ante la presencia de hielo negro en calles y autopistas. La agencia recordó el lema “ves agua, piensa en hielo” y pidió a los ciudadanos que eviten los viajes innecesarios, sobre todo en las áreas del centro y el oeste del estado. La tormenta invernal que llegó el fin de semana dejó una capa de hielo en las carreteras que continúa generando riesgo para la movilidad.

See water, think ice. A road may look clear, but as you start your morning commute, be aware of hazards like black ice. If you have essential travel, keep safety in mind and check https://t.co/AGDVnBcrXk.#ncwx pic.twitter.com/hRPKHMg5YW — NCDOT (@NCDOT) January 27, 2026

Los equipos del NCDOT trabajaron durante la madrugada y la jornada del lunes 26 de enero de 2026 con el objetivo de despejar la nieve y el hielo acumulado. El gobernador Josh Stein compartió una actualización en video para informar sobre la respuesta estatal y brindar orientación de seguridad. El mandatario agradeció el despliegue de personal y elogió la coordinación entre las agencias de emergencia. Más de 2.400 empleados y contratistas del NCDOT participaron en las labores desde las montañas hasta las llanuras costeras.

North Carolina, please be careful of black ice and drive with caution if you need to be on the roads today. Visit https://t.co/XdbfTMcdII for updated road conditions. — Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 27, 2026

Las cuadrillas esparcieron más de un millón de galones de salmuera y unas 58.000 toneladas de sal desde el inicio de la tormenta. Los operadores también retiraron nieve, hielo y árboles caídos que interrumpieron vías en los condados de Henderson y Polk, entre otros. Las nevadas afectaron distintos puntos del estado, incluidos sectores de Piedmont, donde la circulación presentó bloqueos parciales y demoras. El NCDOT monitoreó las rutas en tiempo real y activó personal en sus 14 divisiones de carreteras para responder a la demanda operativa.

🚧 Please avoid unnecessary travel in much of central and western NC.

❄️ Roads remain dicey. Black ice will make conditions hazardous Tuesday, too. https://t.co/I74zFgp7ri

🛻NCDOT is working hard to remove snow & ice to clear roads as soon as possible. https://t.co/HVI21ce5SV pic.twitter.com/zDAfLXEB1H — NCDOT (@NCDOT) January 26, 2026

El estado alertó a las comunidades al este de la Interestatal 95 a mantenerse atentos a posibles puntos helados. Los recursos operativos incluyeron más de 1.300 camiones y 224 niveladoras. Los contratistas del NCDOT desplegaron otros 983 camiones para reforzar el retiro de nieve y el esparcido de sal y arena.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos consultar la plataforma DriveNC.gov antes de emprender cualquier desplazamiento esencial y seguir las indicaciones de seguridad. El NCDOT recordó que el hielo negro se forma sin aviso visible y genera condiciones de alta peligrosidad. Las agencias estatales pidieron prudencia, planificación y distancia prudente entre vehículos durante los próximos días, mientras continúe el impacto del frente invernal.

