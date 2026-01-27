Craven, NC.- Una investigación sobre fraude romántico abrió un nuevo capítulo judicial en Craven County después de que autoridades estatales trasladaron desde Florida a una mujer señalada por apropiarse ilícitamente de grandes sumas de dinero mediante engaños sentimentales. El caso tomó forma el 22 de diciembre de 2025, cuando la Oficina del Sheriff de Craven County recibió un informe que describía una estafa superior a los 100.000 dólares.

La División de Investigación Criminal del Sheriff condujo la pesquisa inicial y rastreó los movimientos financieros asociados a la denuncia. Los agentes identificaron a Christina Jane Julian, de 56 años y residente de Nápoles, Florida, como la autora de los hechos. La Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte colaboró en las diligencias y facilitó la extradición de la involucrada el 21 de enero de 2026.

Lee también: Operativo en Craven deja nuevas detenciones y búsqueda de fugitivos

Los investigadores documentaron un patrón de fraude sostenido en el tiempo. Según el informe oficial, Julian obtuvo cerca de tres millones de dólares en los últimos seis años. Para conseguir ese dinero, contactó a múltiples víctimas en diferentes estados y construyó relaciones falsas con fines económicos. Los detectives describieron un esquema cuidadosamente armado, orientado a ganarse la confianza de personas vulnerables antes de solicitar transferencias de dinero bajo diversas justificaciones.

La Fiscalía imputó a Julian un cargo grave por obtener propiedad mediante falsa pretensión por montos superiores a los 100.000 dólares y un cargo grave por explotación de adultos mayores. Las autoridades trasladaron a la acusada al Centro de Confinamiento de Craven County y fijaron un bono garantizado de 350.000 dólares. La Oficina del Sheriff confirmó la continuidad de la investigación para identificar otras posibles víctimas en el país.

El caso reavivó la alerta sobre el crecimiento de las estafas románticas en redes sociales y aplicaciones de citas. La Comisión Federal de Comercio informó que estos delitos proliferan en plataformas digitales y afectan a miles de personas cada año. Los estafadores crean perfiles ficticios, establecen comunicación constante y diseñan historias emocionales para pedir dinero con fines supuestamente urgentes.

Lee también: Consternación en Craven ante presunto abuso sexual de un padre a su bebé de cuatro meses

El organismo señaló que los criminales exigen pagos mediante tarjetas de regalo, transferencias bancarias, aplicaciones de envío de dinero o criptomonedas, mecanismos que dificultan la recuperación del monto entregado.

Las autoridades recomendaron denunciar cualquier caso similar y evitar el envío de dinero a personas que nunca han sido vistas en persona.

Video: Alerta de fraude en Marketplace: Vendedores de autos alteran millaje y títulos