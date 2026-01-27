Darnold, por supuesto, jugó para los Panthers durante dos temporadas (2021-22) antes de partir como agente libre, trasladándolo de San Francisco a Minnesota y luego a Seattle. Los Panthers adquirieron a Darnold de los Jets en abril de 2021 , y su etapa aquí tuvo un buen comienzo.

Los Panthers comenzaron con un récord de 3-0 esa temporada, y Darnold lideró la liga en touchdowns terrestres durante un tiempo. Pero cuando Christian McCaffrey se lesionó en la Semana 3, la situación empezó a deteriorarse rápidamente, incluyendo una serie de lesiones, y los Panthers adquirieron al mariscal de campo Baker Mayfield antes del inicio del campamento de entrenamiento de 2022. Sin embargo, cuando Mayfield se lesionó y posteriormente solicitó su liberación, Darnold regresó a la alineación y casi llevó a los Panthers a los playoffs en 2022 bajo la dirección del entrenador interino Steve Wilks, en otra inesperada victoria en los playoffs. Lee también: Los Panthers suman un back defensivo a su roster

Luego, los Panthers negociaron por el derecho a la selección general número uno en 2023 y Bryce Young y Darnold llegaron a la agencia libre.