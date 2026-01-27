Charlotte, NC.- El Super Bowl se definirá entre un par de mariscales de campo que han vestido el negro y el azul de los Panthers.
Con Sam Darnold de Seattle y Drake Maye de Nueva Inglaterra jugando en dos semanas por el campeonato, uno de los dos mariscales de campo con profundos vínculos con este equipo levantará el Trofeo Lombardi, en el estadio donde los Panthers hicieron su última aparición en el Super Bowl (a la que asistió uno de ellos).
Darnold, por supuesto, jugó para los Panthers durante dos temporadas (2021-22) antes de partir como agente libre, trasladándolo de San Francisco a Minnesota y luego a Seattle. Los Panthers adquirieron a Darnold de los Jets en abril de 2021 , y su etapa aquí tuvo un buen comienzo.
Los Panthers comenzaron con un récord de 3-0 esa temporada, y Darnold lideró la liga en touchdowns terrestres durante un tiempo. Pero cuando Christian McCaffrey se lesionó en la Semana 3, la situación empezó a deteriorarse rápidamente, incluyendo una serie de lesiones, y los Panthers adquirieron al mariscal de campo Baker Mayfield antes del inicio del campamento de entrenamiento de 2022. Sin embargo, cuando Mayfield se lesionó y posteriormente solicitó su liberación, Darnold regresó a la alineación y casi llevó a los Panthers a los playoffs en 2022 bajo la dirección del entrenador interino Steve Wilks, en otra inesperada victoria en los playoffs.
Luego, los Panthers negociaron por el derecho a la selección general número uno en 2023 y Bryce Young y Darnold llegaron a la agencia libre.
Tras un año sabático como suplente en San Francisco, Darnold se fue a Minnesota el año pasado y lanzó para 4,319 yardas y 35 touchdowns, antes de ir a Seattle y brillar allí. Y como señaló el centro largo de los Panthers, JJ Jansen , estar en sistemas con raíces similares (el sistema de Seattle del coordinador ofensivo Klint Kubiak) tiene una correlación directa con la ofensiva de Kyle Shanahan en San Francisco, ya que ambas familias comparten muchos antecedentes. Y eso le ha ayudado a Darnold a encontrar un lugar cómodo.
Con información de los Panthers.