Tormenta invernal en EE.UU.: 11 muertos y emergencia en 20 estados

New York.- Al menos 11 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la feroz tormenta invernal que azotó a dos tercios de Estados Unidos durante el fin de semana.
A través de varios medios de comunicación se conoció que las autoridades confirmaron el lunes 26 de enero que el saldo de víctimas fatales sigue aumentando, tras reportarse tres nuevos fallecimientos en Tennessee, los cuales se suman a las muertes ya registradas en Kansas, NewYork, Texas, Luisiana y Michigan.
Expect snow, freezing rain/mixed precip, turbulence and icing below FL150, to continue to create aviation impact and delays into Monday morning. #aviation pic.twitter.com/7XJbQ4Vx3h
— NWS AWC (@NWSAWC) January 26, 2026
Emergencia nacional y accidente aéreo
De la misma manera, la gravedad de la situación ha obligado a declarar el estado de emergencia en 20 estados y el Distrito de Columbia.
Además, es de mencionar, que la noche del domingo 25 de enero un avión con ocho personas a bordo se estrelló en un aeropuerto de Maine, obstaculizado por las condiciones climáticas extremas.
A business jet carrying eight people flipped over and caught fire as it tried to take off during a snowstorm from Maine's Bangor International Airport, according to federal authorities and air traffic controller recordings. https://t.co/NegPxyaFwE pic.twitter.com/YzKjZFkOJM
— Yahoo News (@YahooNews) January 26, 2026
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya ha iniciado una investigación para esclarecer las causas. Las autoridades aún no han divulgado información sobre el estado de salud de los ocupantes de la aeronave.
Récords de nieve y colapso logístico
Asimismo, se conoció que tras la tormenta invernal más de 836.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico, en diversas ciudades. Al mismo tiempo, se registró el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de COVID-19.
Además, se conoció que la temperatura en Central Park en New York se desplomó a -12 grados Celsius, su marca más baja en casi dos años, mientras que el lago Bonito (Nuevo México) reportó acumulaciones de nieve de hasta 79 centímetros. En total, 17 estados vieron su territorio cubierto por más de 30 centímetros de nieve.
Our city has prepared for this weather, but please move with caution. A hazardous travel advisory is still in effect today. Stay safe, New York! pic.twitter.com/33aH6I3umU
— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 26, 2026
Por último, las autoridades mantienen la alerta máxima, instando a los residentes a transitar con extrema precaución debido a que las carreteras y aceras se han convertido en peligrosas capas de hielo.
The Texas Dept. of Transportation is working around the clock to clear roads, but those roads remain treacherous.
Many/most roads are ice slicks that lead to wrecks.
Be careful while driving, and if you don't need to go somewhere today try to stay off the roads. https://t.co/H2TOuTDaqK
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 25, 2026
