lunes, enero 26, 2026
Modified date:

Tormenta invernal en EE.UU.: 11 muertos y emergencia en 20 estados

ESTADOS UNIDOS
11
https://x.com/YahooNews/status/2015804382558749042
Foto: Cortesía X @SecDuffy
Maria Gabriela Perez

New York.-  Al menos 11 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la feroz tormenta invernal que azotó a dos tercios de Estados Unidos durante el fin de semana.

A través de varios medios de comunicación se conoció que las autoridades confirmaron el lunes 26 de enero que el saldo de víctimas fatales sigue aumentando, tras reportarse tres nuevos fallecimientos en Tennessee, los cuales se suman a las muertes ya registradas en Kansas, NewYork, Texas, Luisiana y Michigan.

Emergencia nacional y accidente aéreo

De la misma manera, la gravedad de la situación ha obligado a declarar el estado de emergencia en 20 estados y el Distrito de Columbia.

Además, es de mencionar, que la noche del domingo 25 de enero un avión con ocho personas a bordo se estrelló en un aeropuerto de Maine, obstaculizado por las condiciones climáticas extremas.

Ver más: Suspensión de actividades por tormenta en Mecklenburg, Union County y Kannapolis

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya ha iniciado una investigación para esclarecer las causas. Las autoridades aún no han divulgado información sobre el estado de salud de los ocupantes de la aeronave.

Récords de nieve y colapso logístico

Asimismo, se conoció que tras la tormenta invernal más de 836.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico, en diversas ciudades. Al mismo tiempo, se registró el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de COVID-19.

Además, se conoció que la temperatura en Central Park en New York se desplomó a -12 grados Celsius, su marca más baja en casi dos años, mientras que el lago Bonito (Nuevo México) reportó acumulaciones de nieve de hasta 79 centímetros. En total, 17 estados vieron su territorio cubierto por más de 30 centímetros de nieve.

Por último, las autoridades mantienen la alerta máxima, instando a los residentes a transitar con extrema precaución debido a que las carreteras y aceras se han convertido en peligrosas capas de hielo.

Video: Consejos vitales de MEDIC para tener un Invierno seguro.

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.