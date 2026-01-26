Johnston, NC.- Un tiroteo con un oficial involucrado dejó un hombre muerto y abrió una investigación estatal en Johnston County según confirmó North Carolina State Bureau of Investigation.

El hecho ocurrió la mañana del domingo 25 de enero, cuando una llamada de emergencia derivó en un enfrentamiento armado dentro de una vivienda en Garner. Las autoridades confirmaron que un hombre murió tras desafiar a los agentes con un arma de fuego y originar un intercambio de disparos.

La secuencia comenzó alrededor de las 11:30 a. m., cuando Johnston County 911 Communications recibió un reporte de una mujer que solicitó ayuda urgente. La denunciante describió que un familiar actuaba de manera errática y descargaba un arma de fuego dentro de la residencia ubicada en Madden Rose Loop. Ante la gravedad de la situación, varias unidades del Sheriff del Condado Johnston llegaron a la zona y se posicionaron frente a la vivienda para evaluar el riesgo.

Los agentes ingresaron al domicilio y encontraron al hombre armado. En ese momento, el sujeto apuntó el arma hacia ellos y rechazó varias órdenes verbales para bajar el arma. Según la Oficina del Sheriff, el individuo mantuvo una actitud desafiante, lanzó comentarios hacia los agentes y elevó la tensión del encuentro.

Uno de los agentes decidió defender su integridad física y la de su equipo, por lo que efectuó disparos contra el sujeto. Los agentes se acercaron de inmediato para brindar asistencia médica y aplicaron maniobras para salvarle la vida. Los esfuerzos resultaron insuficientes y el hombre murió dentro de la vivienda. El enfrentamiento no dejó agentes heridos ni puso en riesgo a otros residentes del sector, según informó la institución.

La Oficina del Sheriff activó el protocolo correspondiente para estos casos y solicitó la intervención de la Oficina del Sheriff del Estado de Carolina del Norte. El organismo estatal asumió la investigación para determinar con precisión las circunstancias del tiroteo, incluidas las decisiones tácticas, las comunicaciones internas y el uso de fuerza letal.

Los agentes involucrados recibieron licencia administrativa remunerada mientras avanza la investigación, una medida estándar que permite el análisis independiente del caso. Las autoridades locales no revelaron la identidad del hombre fallecido y remitieron futuras consultas a la oficina estatal encargada del proceso investigativo.

La comunidad espera ahora los resultados de las pericias, mientras la Oficina del Sheriff refuerza su mensaje sobre la importancia de reportar comportamientos de riesgo para prevenir tragedias dentro del hogar.

