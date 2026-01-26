Charlotte, NC.- Mecklenburg, Union y Kannapolis informaron la suspensión de actividades ante paso de la tormenta invernal por Carolina del Norte. «Debido al clima invernal extremo, las oficinas y servicios de Mecklenburg estarán cerrados el lunes 26 de enero de 2026″, informaron desde el Condado.

Esto incluye todas las unidades de:

Servicios para niños, familias y adultos del DSS Las líneas directas funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, para recibir denuncias de sospecha de abuso o negligencia. Para denunciar abuso de personas mayores o con discapacidad, llame al 704-336-CARE (2273) . Para denunciar abuso, negligencia o trata de menores, llame al 980-31-HELPS (43577) .

Centro de recursos comunitarios Valerie C. Woodard

Centro de recursos comunitarios Ella B. Scarborough

Departamento de Servicios de Apoyo Comunitario

Salud pública

Agencia de Uso de la Tierra y Servicios Ambientales

Oficina de Elecciones

Oficinas de Recaudación de Impuestos y Tasación de Impuestos

Oficina del Registro de Escrituras

Centros de reciclaje y residuos sólidos de Mecklenburg: cerrados

Parques y Recreación: Todos los centros de recreación y para personas mayores, parques, reservas naturales y centros naturales: Cerrados

Ubicaciones de la Biblioteca Charlotte Mecklenburg: Cerrada

Mantenerse seguro

El Departamento de Gestión de Emergencias de Charlotte-Mecklenburg proporciona información a los residentes para que prioricen la seguridad durante el clima invernal extremo, incluyendo la preparación, el monóxido de carbono, la seguridad vial, la caída de árboles y ramas, las mascotas y más. Se recomienda a los residentes tomar medidas adicionales para evitar la congelación de tuberías .

Recibir alertas : Regístrese para recibir alertas de CharMeck para recibir alertas de emergencia por mensaje de texto, llamada telefónica y/o correo electrónico.

Marque 9-1-1 para emergencias.

Llame al 3-1-1 si tiene preguntas sobre los servicios de la ciudad de Charlotte o del condado Mecklenburg.

Cuándo llamar al 911 : Para situaciones graves, inesperadas y peligrosas que requieren acción inmediata y que pueden causar lesiones personales o daños materiales. Ejemplos: emergencia médica, cables eléctricos caídos, un árbol caído que bloquea una carretera.

Cuándo llamar al 311 : Para obtener información sobre impactos en el servicio público, desagües pluviales obstruidos, árboles caídos que no afectan la seguridad pública.

Servicios públicos

Para cortes de energía, llame a Duke Energy al 800-769-3766 .

Para cortes de agua, llame a Charlotte Water al 704-336-7600 .

Union County suspende actividades

Por su parte y debido a la tormenta invernal y las condiciones de congelación, desde Union County están ajustando las operaciones para mantener a los empleados y residentes seguros.

Lunes, 26 de enero:

Todas las instalaciones del condado estarán cerradas al público y la mayoría de los servicios estarán cerrados.

Los servicios de transporte no funcionarán, incluyendo la ruta Union County Express del sistema de tránsito de Charlotte Area Transit System hacia la ciudad de Charlotte. Todos los servicios del programa de nutrición para mayores están cancelados. Se han proporcionado a los clientes comidas estables para tener disponibles en caso de cancelaciones de emergencia. Todas las cortes serán canceladas. La ubicación alternativa para las solicitudes será la Oficina de Magistrados.

Martes, 27 de enero:

Por determinar

Los servicios esenciales de seguridad pública permanecen operativos 24/7, incluyendo la Oficina del Sheriff de Union County, Monroe, Carolina del Norte, los equipos de servicios de emergencia, los empleados del condado que dotan de personal del refugio y el Centro de Operaciones de Emergencia, y los equipos de Agua del Condado Union en caso de emergencia en el sistema de agua o aguas residuales.

Por favor, quédese en casa para que los equipos de seguridad, el personal de servicios públicos y el personal de gestión de emergencias puedan tener acceso para servirte

¡Manténgase informado y manténganse a salvo!

Actualizaciones de la tormenta de invierno: unioncountync.gov/winterstorm

Regístrate para recibir alertas de UC: ucgov.info/ucalerts

En cuanto a las clases se mantienen monitoreando para saber como seguirán las clases el día de mañana.

Actualizaciones sobre la Tormenta Invernal de la Ciudad de Kannapolis

Se espera que las precipitaciones continúen durante varias horas más.

Los equipos continúan aplicando sal, arena y quitando nieve en las calles de Kannapolis, pero las condiciones de las carreteras no han cambiado debido a las bajas temperaturas y las continuas precipitaciones. Las calles no son seguras y las condiciones para conducir son muy malas.

Actualmente, no se han reportado accidentes, daños a la propiedad ni cierres de calles.

Siguen pidiendo a todos que permanezcan en casa.

No habrá recolección de basura ni reciclaje en la ciudad este 26 de enero. El servicio de recolección de basura y reciclaje se retrasará un día durante el resto de la semana.

Como recordatorio, los parques, las áreas verdes y los teatros Gem y Swanee de la ciudad estarán cerrados el lunes.

No habrá servicio de CK Rider el lunes: visite www.ckrider.com para obtener información actualizada.

Finalmente, recuerde que para obtener información actualizada sobre Carolina del Norte, puede visitar https://www.readync.gov/. Este sitio web incluye información sobre refugios, cortes de electricidad, estado de las carreteras, etc.

Video: Precaución ante tormenta invernal