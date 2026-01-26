Los Patriots sellan su pase histórico al Super Bowl LX

Denver.- Bajo tormenta de nieve que paralizó el juego en la segunda mitad, los New England Patriots vencieron el domingo 25 de enero a los Denver Broncos con un marcador de 10-7, asegurando su boleto al Super Bowl LX.

Así se conoció a través de medios de comunicación que indicaron que con esta victoria, Nueva Inglaterra hace historia al clasificar a su duodécimo Super Bowl —un récord absoluto en la NFL— donde buscarán levantar su séptimo trofeo Vince Lombardi y superar a los Pittsburgh Steelers como la franquicia más laureada de todos los tiempos.

Es de mencionar que la gran cita será el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Let’s run it back 😈 pic.twitter.com/eJNYRnVr5P — New England Patriots (@Patriots) January 26, 2026

Héroes bajo la tormenta

Por otro lado, señalaron que el encuentro tuvo dos caras. Comenzó bajo un sol brillante, donde el mariscal de campo suplente de los Broncos, Jarrett Stidham (reemplazando al lesionado Bo Nix), sorprendió con una ofensiva sólida. Sin embargo, los Patriots respondieron antes del descanso de la mano de Drake Maye, quien se convertirá en el mariscal de campo más joven en ser titular en un Super Bowl desde la era de Dan Marino.

Mientras que en la segunda mitad se convirtió en un desafío de supervivencia. Una intensa nevada cubrió el Empower Field at Mile High, reduciendo la visibilidad y dificultando el avance de ambos equipos.

Asimismo, destacan que el punto de inflexión llegó gracias al pateador venezolano Andy Borregales, quien conectó el gol de campo decisivo de 23 yardas en el tercer cuarto, justo antes de que las condiciones hicieran imposible el juego aéreo.

Por último, expertos deportivos coincidieron que los Patriots rompieron su «maldición» en Denver, donde nunca habían ganado un partido de postemporada, y ahora esperan rival, que saldrá del duelo entre Los Angeles Rams y Seattle Seahawks.

