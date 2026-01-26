martes, enero 27, 2026
Modified date:

Foro Penal confirma 266 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

INTERNACIONALES
30
Foro Penal confirma 266 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela
Foto: Cortesía X @ForoPenal
Maria Gabriela Perez

Caracas – La organización no gubernamental Foro Penal, actualizó el lunes 26 de enero el balance de liberaciones de presos políticos.

Según informó su presidente, Alfredo Romero, la ONG ha verificado hasta el momento 266 excarcelaciones.

En sus redes sociales detallaron que la cifra fue verificada hasta las 9:00 AM del lunes, tras un fin de semana activo donde se confirmaron más de 100 salidas solo el domingo.

“No todo excarcelado ni todo detenido es un preso político. Aunque la privación arbitraria de libertad por parte del poder es una violación de derechos humanos, no toda detención tiene un fin político”, indicó Romero.

Proceso de liberaciones se realizaron el fin de semana

De la misma manera, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, destacó que desde la madrugada del domingo 25 de enero se aceleró el ritmo de las liberaciones.

Ver más: Confirman excarcelación de Rafael Tudares tras 380 días de detención arbitraria

Sin embargo, alertó persiste la incertidumbre sobre las condiciones legales impuestas a los excarcelados y la discrepancia entre las cifras oficiales del gobierno y las verificaciones independientes de las organizaciones de derechos humanos.

Por último, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón pidió en su red social X que  “abogamos de manera urgente por la liberación de los presos políticos detenidos antes del proceso electoral de 2024, cuyos casos de larga data reflejan patrones persistentes de persecución y detención arbitraria”.

“Insistimos en la priorización inmediata de los defensores y defensoras de derechos humanos, adolescentes, mujeres privadas de libertad por razones políticas, adultos mayores y las personas con enfermedades graves – incluidas personas del espectro autista- y cuyas vidas y derechos se encuentran especialmente comprometidos” culminó.

Video: “Perú reza por la liberación de los presos políticos en Venezuela”

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.