Foro Penal confirma 266 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Caracas – La organización no gubernamental Foro Penal, actualizó el lunes 26 de enero el balance de liberaciones de presos políticos.

Según informó su presidente, Alfredo Romero, la ONG ha verificado hasta el momento 266 excarcelaciones.

#26ene 9am (Venezuela)

266 excarcelaciones de presos políticos verificadas por el @ForoPenal desde el 8 de enero de 2026. Estamos verificando otras del día de ayer. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 26, 2026

En sus redes sociales detallaron que la cifra fue verificada hasta las 9:00 AM del lunes, tras un fin de semana activo donde se confirmaron más de 100 salidas solo el domingo.

“No todo excarcelado ni todo detenido es un preso político. Aunque la privación arbitraria de libertad por parte del poder es una violación de derechos humanos, no toda detención tiene un fin político”, indicó Romero.

No todo excarcelado ni todo detenido es un “preso político”. Aunque la privación arbitraria de libertad por parte del poder es una violación de derechos humanos, no toda detención tiene un fin político. Por eso insistimos: @ForoPenal solo verifica casos de presos políticos. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 26, 2026

Proceso de liberaciones se realizaron el fin de semana

De la misma manera, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, destacó que desde la madrugada del domingo 25 de enero se aceleró el ritmo de las liberaciones.

Sin embargo, alertó persiste la incertidumbre sobre las condiciones legales impuestas a los excarcelados y la discrepancia entre las cifras oficiales del gobierno y las verificaciones independientes de las organizaciones de derechos humanos.

Por último, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón pidió en su red social X que “abogamos de manera urgente por la liberación de los presos políticos detenidos antes del proceso electoral de 2024, cuyos casos de larga data reflejan patrones persistentes de persecución y detención arbitraria”.

#25E Confirmamos desde el @ForoPenal la excarcelación de CARLA DA SILVA arbitrariamente detenida en Venezuela desde el 05/05/2020 y condenada a 21 años siendo inocente. Ya está con su familia.

Exigimos su libertad plena.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/VWsO9PdZsm — Foro Penal (@ForoPenal) January 26, 2026

“Insistimos en la priorización inmediata de los defensores y defensoras de derechos humanos, adolescentes, mujeres privadas de libertad por razones políticas, adultos mayores y las personas con enfermedades graves – incluidas personas del espectro autista- y cuyas vidas y derechos se encuentran especialmente comprometidos” culminó.

10:25 pm Desde nuestra organización seguimos de cerca el proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero de 2026, según las propias autoridades. Hasta hoy 25 de enero, hemos logrado confirmar la excarcelación de 229 personas detenidas por razones políticas. Si bien estas… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 26, 2026

