Raleigh, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, ofreció su última sesión informativa para brindar actualizaciones y orientación ante el impacto de una tormenta invernal en Carolina del Norte.

«Carolina del Norte: Aún no estamos fuera de peligro. La lluvia helada y el frío intenso de los próximos días seguirán provocando condiciones peligrosas en las carreteras y cortes de electricidad», dijo el gobernador Josh Stein. “Asegúrese de tener un plan en caso de corte de electricidad y, por favor, manténgase alejado de las carreteras a menos que sea absolutamente necesario. Nuestro equipo estatal está trabajando en conjunto con nuestros socios privados, federales y locales para brindar apoyo de emergencia y garantizar su seguridad”.

El presidente Trump aprobó la solicitud del gobernador Stein de una Declaración de Emergencia para liberar recursos federales que puedan ayudar con las medidas de protección de emergencia. La Declaración de Emergencia permitirá al estado acceder a recursos federales para desplegar generadores adicionales en instalaciones críticas como hospitales; apoyar las operaciones de refugio; proporcionar alimentos, agua y combustible de emergencia; y recibir apoyo del Servicio Forestal de EE. UU. para retirar árboles caídos según sea necesario. Lea la solicitud del gobernador para una Declaración de Emergencia por Desastre aquí.

Se han reportado nieve, aguanieve y lluvia helada en Carolina del Norte. Una alerta de tormenta de hielo está vigente para partes de las montañas del sur y el suroeste de Piedmont hasta el mediodía del lunes 26 de enero. Una alerta de tormenta invernal continúa vigente para las montañas del norte y el centro de Carolina del Norte hasta el mediodía del lunes, y para la llanura costera del norte hasta la noche del lunes. Un aviso de clima invernal continúa vigente para el este de Carolina del Norte hasta el mediodía y hasta el mediodía del lunes para las Sandhills.

El miércoles 21 de enero, el gobernador Stein declaró el estado de emergencia mientras Carolina del Norte se preparaba para los efectos de la tormenta invernal. Lea la orden ejecutiva del gobernador aquí. El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias se activó antes de la llegada de la tormenta el sábado para ayudar a las comunidades afectadas con las necesidades de respuesta.

Los equipos y contratistas del NCDOT han estado esparciendo sal y arena en carreteras, puentes y pasos elevados desde que la tormenta azotó el estado el sábado. Antes de la tormenta, los equipos pretrataron las carreteras con casi 15 millones de litros de salmuera. Continuarán tratando las zonas problemáticas y comenzarán a arar las carreteras para retirar la nieve, el aguanieve y el hielo hasta que todas las carreteras estatales estén despejadas.

El personal, ubicado en todo el estado, trabajará las 24 horas con camiones equipados con esparcidores de sal y quitanieves para completar el trabajo. Los equipos trabajarán para despejar las carreteras interestatales antes de pasar a las carreteras principales y secundarias. La agencia también cuenta con equipos de motosierras que cortarán y retirarán árboles caídos de las carreteras y trabajarán con las empresas de servicios públicos en la eliminación de árboles que afecten a los cables eléctricos.

Consejos útiles

A medida que las condiciones mejoran, se recomienda visitar DriveNC.gov para obtener información actualizada sobre cierres y condiciones de carreteras. Para prepararse para el clima invernal, los funcionarios de Gestión de Emergencias de Carolina del Norte recomiendan los siguientes consejos:

Preste mucha atención al pronóstico local y esté preparado para lo que se espera en su área.

Mantenga cargados los teléfonos celulares, dispositivos móviles y baterías de repuesto.

Utilice una radio meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) o una aplicación de alerta meteorológica en su teléfono para recibir alertas meteorológicas de emergencia.

Vístase abrigado. Use varias capas de ropa fina en lugar de una sola capa de ropa gruesa.

Guarde un kit de emergencia en su vehículo. Incluya una rasqueta, cables de arranque, cadena de remolque, arena o sal, mantas, linterna, botiquín de primeros auxilios y un mapa de carreteras.

Reúna suministros de emergencia para su mascota, incluida correa y suministros para su cuidado, suficiente comida para varios días y un transportador de viaje para mascotas.

No deje a sus mascotas afuera durante largos períodos de tiempo cuando hace mucho frío.

Cuide a sus amigos, vecinos y ancianos durante el clima invernal.

Si se corta la luz

Asegúrese de que los generadores funcionen en exteriores y lejos de ventanas o puertas abiertas para evitar la intoxicación por monóxido de carbono.

Nunca queme carbón en interiores ni utilice una parrilla de gas en espacios cerrados.

Ventile adecuadamente los calentadores de queroseno.

Utilice fuentes de iluminación que funcionen con pilas, en lugar de velas, para reducir el riesgo de incendio.

Visite ReadyNC.gov para obtener más información sobre seguridad y preparación para el clima invernal. Para obtener información de viaje en tiempo real, visite DriveNC.gov o siga al NCDOT en redes sociales .

