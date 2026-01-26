DHS alega defensa propia tras abatir a Alex Pretti en redada

Mineápolis.- La muerte del enfermero Alex Pretti, asesinado el sábado 24 de enero por disparos de agentes federales de inmigración, ha desencadenado una tormenta política y social en Minnesota.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado en sus redes sociales explicando que el operativo se efectuó en la avenida Nicollet, cuando los oficiales estaban ejecutando una «operación dirigida» contra un inmigrante indocumentado buscado por asalto violento cuando ocurrió la confrontación.

El DHS sostiene que Pretti se acercó a los oficiales de la Patrulla Fronteriza portando una pistola semiautomática de 9mm.

«Los oficiales intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos», declaró la agencia.

De la misma manera, un portavoz del DHS añadió en redes sociales que «Sigan las instrucciones de las fuerzas del orden en una escena del crimen activa. Es muy evidente que él no quiso hacer eso».

«Esta violencia es alimentada directamente por la retórica y conducta peligrosa de los políticos santuario de Minnesota. Esto debe terminar ahora», culminó el DHS.

La ofensiva legal de la fiscal general Pamela Bondi

Paralelamente, la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, elevó la presión sobre el gobierno estatal, confirmando que el Departamento de Justicia (DOJ) está avanzando en múltiples frentes legales.

Bondi confirmó que el Gobernador Tim Walz, el Fiscal General Keith Ellison y el Alcalde Jacob Frey han recibido citaciones de un gran jurado federal.

«Todo el peso de la ley federal está comprometido en Minnesota (…) Hemos arrestado a múltiples individuos en el ataque a la iglesia ‘Cities Church’ y seguiremos luchando por nuestras organizaciones religiosas», afirmó Bondi en sus redes sociales.

Además, informó sobre el arresto de un hombre acusado de agredir violentamente a un agente de HSI. Además, advirtió que «vienen más arrestos» y que sus abogados están luchando para derrotar lo que calificó como un «activismo judicial sin precedentes» en el estado. «La rendición de cuentas está llegando», sentenció.

Protestas masivas en Mineápolis

Por otro lado, se conoció a través de varios medios de comunicación que cientos de personas protestaron el domingo 25 de enero en el centro de Mineápolis exigiendo justicia para el enfermero fallecido y el fin de las redadas masivas ordenadas por la administración del presidente Donald Trump.

Desafiando temperaturas máximas de -16 grados centígrados (3 grados Fahrenheit), las multitudes marcharon hacia el Ayuntamiento y el Centro de Gobierno del condado Hennepin. Las manifestaciones se extendieron a la vecina ciudad de Saint Paul, concentrándose frente al edificio Federal Whipple, actual cuartel general de los miles de agentes federales desplegados desde principios de enero.

