Desarticulan red de trata de menores que operaba en cinco estados

Wilmington.- Autoridades federales presentaron cargos contra tres individuos acusados de orquestar una red de tráfico sexual que transportó a una menor de edad a través de líneas estatales para su explotación.

Así lo anunció el Departamento de Justicia en un comunicado, en donde indicó que los acusados son Jamar Geeter (38 años, California), Jada Hasty (29 años, Pensilvania) y Khloe Gregory (21 años, Tennessee).

Explicaron que según los documentos judiciales, el esquema comenzó cuando Geeter contactó a la víctima menor de edad a través de redes sociales. Aprovechándose de la difícil situación familiar de la joven, le prometió ayuda y la convenció de viajar desde su hogar en Carolina del Norte hasta Filadelfia, Pensilvania.

Un detalle alarmante del caso es que Geeter operaba desde prisión, donde se encontraba encarcelado en California tras una condena previa por tráfico sexual de dos menores. Una vez en Filadelfia, la víctima fue recogida por las coacusadas, Hasty y Gregory.

De la misma manera, indicaron que los acusados ejercieron un control total sobre la menor: destruyeron su teléfono personal, confiscaron su tarjeta de seguro social y su certificado de nacimiento, y lanzaron amenazas de violencia contra ella y su familia si intentaba huir.

La víctima fue forzada a prostituirse en Delaware, entregando las ganancias a Hasty y Gregory bajo las órdenes directas de Geeter.

Rescate y cargos federales

Señalaron que el calvario terminó cuando la víctima logró escapar de la custodia de Hasty y Gregory y pidió a un desconocido que llamara al 911. Esta acción activó la intervención inmediata del Grupo de Trabajo de Delitos Violentos del FBI en Delaware y la Policía Estatal de Delaware.

Los tres detenidos enfrentan cargos por: tráfico sexual de un menor, conspiración para participar en tráfico sexual y transporte de un menor con fines de prostitución.

De ser hallados culpables de todos los cargos, enfrentan una pena mínima obligatoria de 15 años y una pena máxima de cadena perpetua.

Por último, el Fiscal Federal Benjamin L. Wallace condenó enérgicamente los hechos. «La presunta conducta criminal en este caso es depravada: tres adultos acusados de aprovecharse de una niña inusualmente vulnerable, sometiéndola tanto a explotación sexual como a amenazas de violencia física. Esperamos probar nuestro caso y obtener justicia para la víctima en los tribunales».

