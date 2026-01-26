Clima invernal obliga al cierre total de CMS este lunes 26 de enero

Charlotte, NC.- El distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) anunció el cierre de todas sus escuelas, centros operativos y programas académicos para el lunes 26 de enero de 2026 a través de un comunicado en su página web, debido a las condiciones climáticas que afectan la región. La medida surge tras horas de seguimiento meteorológico y coordinación con autoridades locales y estatales, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes, familias y personal educativo.

El cierre también aplica a todas las actividades escolares y eventos planificados para ese día, entre ellos los Programas de Enriquecimiento Antes de Clases (BSEP) y los Programas de Enriquecimiento Después de Clases (ASEP). Padres y representantes recibieron la confirmación a través de los canales habituales del distrito.

La administración señaló que el superintendente eximió la jornada lectiva, por lo que no se descontará del calendario escolar 2025-2026 ni se utilizará un día designado para recuperación académica. Con esta decisión, el distrito busca evitar reprogramaciones adicionales y facilitar la planificación de las familias que dependen del cronograma oficial.

Mientras tanto, el equipo de operaciones de CMS mantiene comunicación con el Servicio Meteorológico Nacional para conocer la evolución del sistema climático que afecta la zona. Los informes preliminares advierten posibles acumulaciones de hielo, bajas temperaturas y desplazamientos complicados, lo que motivó la recomendación de suspender actividades presenciales.

El distrito invitó a las familias a mantenerse informadas mediante su sitio web y redes sociales, además de la plataforma ParentSquare, por donde el distrito distribuye avisos vía correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Voceros aclararon que el plan de contingencia podría ampliarse si el clima empeora o si el estado emite nuevas indicaciones durante la semana.

La suspensión de actividades reabre el debate sobre la vulnerabilidad del tráfico en días de hielo, así como la necesidad de protocolos para proteger a estudiantes que dependen del transporte público. Padres consultados en redes sociales apoyaron la decisión, mientras que algunos solicitaron más opciones para actividades virtuales en caso de cierres prolongados.

CMS remarcó que la seguridad constituye su prioridad más alta y agradeció a la comunidad el respaldo ofrecido durante la alerta meteorológica. La institución prevé entregar nuevas actualizaciones antes del reinicio de actividades, con el objetivo de garantizar previsibilidad durante esta fase de condiciones invernales.

Video: Tormenta se acerca a NC