Charlotte, NC.- Carolina Ascent FC anunció el fichaje de la mediocampista Lily Nabet, pendiente de la aprobación de la liga y la federación.

Angel City ➡️ Queen City 👑 NEWS: Carolina Ascent Signs Former Angel City Midfielder Lily Nabet 📰 https://t.co/OivRfqIgb5 pic.twitter.com/PLhLzrGLcL — Carolina Ascent FC (@carolinaascent) January 23, 2026

Nabet jugó recientemente cedida con el Fort Lauderdale United esta temporada, donde disputó nueve partidos y registró una asistencia, además de ser nombrada Equipo del Mes de la liga en noviembre. Antes de su cesión, disputó 47 partidos en todas las competiciones con el Angel City FC de la NWSL, tras ser seleccionada en el puesto 36 del Draft de la NWSL de 2022.

Lee también: Carolina Ascent FC da la bienvenida a FidoTabby Alert al equipo de socios

“Lily se ha unido a nosotros en un momento clave de la temporada para reforzar nuestro grupo base”, dijo Philip Poole, entrenador principal de Carolina Ascent. “Traerla de vuelta a las Carolinas fue una decisión fácil. Aportará energía a nuestro mediocampo y se integrará a la perfección en nuestro vestuario”.

Nabet, exalumna de la Universidad de Duke, hizo 86 apariciones en cinco temporadas con los Blue Devils, iniciando 55 partidos y capitaneando el programa en carreras consecutivas hasta los cuartos de final del Torneo de la NCAA en 2020 y 2021.

“Estoy encantado de unirme a Carolina Ascent y contribuir al objetivo del equipo de ganar un campeonato”, dijo Nabet. “Estoy agradecido de formar parte de un grupo tan comprometido y espero darlo todo al club, a la afición y a la comunidad de Charlotte”.

ACERCA DE CAROLINA ASCENT FC

Carolina Ascent FC es uno de los nueve equipos de la Gainbridge Super League, propiedad de la USL y liga profesional de fútbol femenino de la División Uno, que comenzó su temporada inaugural en agosto de 2024. Carolina Ascent está alcanzando nuevas metas para el fútbol femenino. Paso a paso, el club avanzará para impulsar el fútbol femenino, impulsar a la comunidad y promover un futuro más sostenible para los residentes de las Carolinas.

Lee también: Carolina Ascent FC ficha a la defensora de la NWSL Jenna Butler

El equipo juega todos sus partidos como local en el histórico American Legion Memorial Stadium. Visite CarolinaAscent.com para unirse al ascenso, mantenerse al día con las noticias del club y comprar abonos de temporada . Enlaces a las redes sociales : Facebook , Instagram , TikTok y X.

Con información de Carolina Ascent

Video: Mira Deportes desde Phoenix Arizona