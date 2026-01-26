Asheville, NC.- La ciudad de Asheville enfrenta una operación policial urgente tras un tiroteo registrado durante la mañana del 26 de enero en la zona de Fairview Road. La Policía de Asheville solicitó la colaboración del público para localizar a un hombre involucrado en el incidente y advirtió que el sospechoso porta un arma de fuego y representa un peligro para la comunidad.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:50 a.m. en un negocio ubicado cerca de la cuadra 800 Fairview Road. Varias unidades patrullaron la zona tras recibir un reporte que alertó sobre disparos en el lugar. Los agentes encontraron a una mujer con una herida de bala en el hombro y solicitaron asistencia médica inmediata. Una ambulancia trasladó a la víctima al Hospital de la Misión, donde recibe tratamiento especializado y mantiene un estado de salud delicado.

Los investigadores lograron identificar al tirador como Kevin Hyatt, nacido el 4 de noviembre del año 1980. Según los oficiales, Hyatt abandonó el establecimiento antes de la llegada del cuerpo policial y ahora continúa libre. La policía desplegó unidades adicionales en sectores cercanos y mantiene comunicación constante con las autoridades locales.

El departamento policial difundió una descripción detallada del sospechoso para acelerar su localización. Hyatt corresponde a un hombre blanco de aproximadamente 1,83 metros de altura y un peso cercano a los 136 kilogramos. Posee complexión robusta, cabello castaño y ojos color avellana. Las autoridades enfatizaron que nadie debe acercarse al individuo en caso de ubicarlo debido a que porta un arma de fuego y se considera peligroso.

La Policía de Asheville invitó a los residentes a informar cualquier avistamiento o dato que permita avanzar en la investigación. Las personas con información pueden comunicarse al número (828) 252-1110, disponible para canalizar reportes directamente con el cuerpo policial. Para quienes prefieran mantener el anonimato, el departamento ofrece la aplicación TIP2APD —localizable bajo el nombre “Asheville PD” en las tiendas móviles— o un sistema de mensajes de texto mediante el código TIP2APD al número 847411.

Las autoridades continúan las labores de inteligencia mientras buscan a Hyatt y monitorean la condición médica de la víctima. La policía también emitió recomendaciones preventivas para los vecinos del sector y solicitó a la comunidad mantener la calma mientras avanza el proceso de búsqueda.

