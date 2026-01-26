Charlotte, NC.- Charlotte se prepara para recibir una nueva edición del Afro Legacy Fest, una celebración que reunirá música, danza, arte y tradiciones afrodescendientes durante tres días en distintos espacios culturales de la ciudad. La Casa de la Cultura, organización sin fines de lucro con estatus 501(c)(3), convocó a la comunidad a unirse del 6 al 8 de febrero en un festival que destaca el legado afro y la importancia de la unidad comunitaria.

El programa incluye actividades gratuitas, experiencias vivenciales y espacios formativos. La jornada inaugural se desarrollará el viernes 6 de febrero en VAPA Center, desde las 6:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. La apertura contará con presentaciones musicales y expresiones artísticas que rendirán homenaje a las raíces afrodescendientes y darán la bienvenida al público asistente.

La agenda continuará el sábado 7 de febrero en el Harvey B. Gantt Center, desde el mediodía hasta las 5:00 p. m. El recinto recibirá a familias, jóvenes y visitantes interesados en talleres interactivos, exhibiciones culturales, actividades creativas y diversas propuestas artísticas. La organización destacó que este espacio fomenta el aprendizaje y el diálogo intergeneracional sobre la identidad afro y su impacto histórico en la región.

El domingo 8 de febrero ofrecerá dos momentos significativos. Durante la mañana y el mediodía, Historic Rosedale abrirá sus puertas de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. para una ceremonia comunitaria dedicada al reconocimiento de ancestros, seguido de un conversatorio y un potluck. La Casa de la Cultura invitó a los asistentes a contribuir con alimentos o bebidas para compartir, con una sugerencia de opciones sencillas que faciliten la dinámica entre un grupo numeroso.

El cierre del festival continuará ese mismo día en Viva Collective, desde las 4:30 p. m. Hasta las 6:00 p. m., el público podrá participar en un taller de tambor Bomba con un valor de 30 dólares. La organización ofrecerá instrumentos para quienes no cuenten con uno propio. Luego, de 6:15 p. m. a 8:00 p. m., el maestro Rafa Cepeda impartirá una clase magistral de danza Bomba con un valor de 45 dólares; el equipo recomendó falda larga para facilitar la ejecución de la técnica.

El Afro Legacy Fest 2026 se presenta como un evento familiar que fortalece el orgullo cultural afrodescendiente y promueve la unión comunitaria. Información adicional y detalles logísticos están disponibles en el sitio web oficial de La Casa de la Cultura y a través de sus canales de contacto telefónico y correo electrónico.

