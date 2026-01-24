Charlotte, NC.- En respuesta al clima invernal extremo y las bajas temperaturas pronosticadas, se activarán los protocolos de clima extremo a partir del sábado 24 de enero por la noche y durarán al menos hasta la mañana del martes 27 de enero. Los protocolos incluyen capacidad adicional en los albergues para personas sin hogar de la zona, posibles albergues de abrigo, cambios en los horarios de servicio y de oficina del condado, y cierres de instalaciones.

High-Impact and Far-Reaching Winter Storm Underway Heavy snow, sleet, and freezing rain has already overspread much of the south-central U.S. and will continue to expand eastward through Sunday. Be sure to follow advice from local officials and stay safe!! ❄️ pic.twitter.com/gAD6c3jxWF — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 24, 2026

Apoyo a personas sin hogar

El Condado Mecklenburg, la Ciudad de Charlotte , la Oficina de Gestión de Emergencias de Charlotte-Mecklenburg (CMEMO) , Roof Above , el Centro de Esperanza del Ejército de Salvación y la Coalición Hearts for the Invisible Charlotte colaboran para atender las necesidades de las personas sin hogar. Además, se preparan para posibles cortes de electricidad generalizados e identifican refugios de emergencia para los residentes del Condado Mecklenburg que se queden sin electricidad.

I am grateful to the public servants across the state who are working around the clock to prepare North Carolina for this winter storm and keep us all safe. pic.twitter.com/B6F7bUOvrH — Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 23, 2026

La Coalición Corazones por la Invisible Charlotte seguirá desplegando equipos de asistencia social en los campamentos de personas sin hogar para animar a quienes viven sin techo a visitar un refugio y brindarles información sobre cómo acceder a él. A quienes rechacen el refugio se les proporcionarán suministros para el invierno, si los necesitan.

Se ha ampliado la capacidad y el acceso a los refugios para personas sin hogar durante este período de clima extremo. El condado Mecklenburg y los refugios supervisarán de cerca su utilización.

Para hombres: Roof Above ofrece refugio para hombres y ha ampliado la capacidad de sus albergues. Los hombres pueden llegar a Roof Above, ubicado en 3410 Statesville Avenue, Charlotte, a partir de las 12:30 p. m. del sábado.

Para mujeres y familias: El Ejército de Salvación ofrece refugio para mujeres y familias con capacidad ampliada en su sede. Las mujeres y familias pueden llegar al refugio ubicado en 534 Spratt Street, Charlotte, entre las 4 p. m. y las 7 p. m.

Transporte : Los autobuses del Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) ofrecerán traslados a estos refugios durante este período. Los pasajeros simplemente deben indicarle al conductor el refugio designado.

Cómo ayudar

Visite HeartsfortheInvisibleCLT.org o SalvationArmyCharlotte.org para donar mantas y almohadas nuevas.

Visita RoofAbove.org para donar artículos de su lista de deseos para el clima invernal.

Actualizaciones de servicios del condado

Visitas Supervisadas/Intercambio Seguro : El programa de Visitas Supervisadas/Intercambio Seguro del Departamento de Servicios de Apoyo a la Comunidad ha cancelado todas las visitas programadas para el sábado 24 y el domingo 25 de enero. Se cancelan todos los intercambios programados para recoger y dejar a los niños el viernes y el domingo. Todos los intercambios semanales se reprogramarán para el viernes por la noche o el sábado por la mañana, entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m..

Residuos sólidos y reciclaje : Los centros de reciclaje de servicio completo y el centro de reciclaje William R. Davie cerrarán para los clientes el sábado 24 de enero a las 3:00 p. m. y volverán a abrir cuando las condiciones lo permitan.

Parques y Recreación : Todos los centros de recreación y para personas mayores, parques, reservas naturales y centros naturales:

Cierre anticipado el sábado 24 de enero a las 3:00 p.m.

Cerrado el domingo 25 de enero

Biblioteca Charlotte Mecklenburg : Todas las ubicaciones de las bibliotecas:

Cierre anticipado el sábado 24 de enero a las 3:00 p.m.

Cerrado el domingo 25 de enero

Cualquier cambio o cierre/demora adicional en el servicio del condado Mecklenburg para la semana del 26 de enero se determinará y anunciará el domingo 25 de enero.

Esté preparado y manténgase seguro

El Departamento de Gestión de Emergencias de Charlotte-Mecklenburg proporciona información a los residentes para que prioricen la seguridad durante el clima invernal extremo, incluyendo la preparación, el monóxido de carbono, la seguridad vial, la caída de árboles y ramas, las mascotas y más. Se recomienda a los residentes tomar medidas adicionales para evitar la congelación de tuberías .

Recibir alertas: Regístrese en CharMeck Alerts para recibir alertas de emergencia por mensaje de texto, llamada telefónica o correo electrónico. Los residentes pueden registrarse en línea .

Marque 9-1-1 para emergencias.

Llame al 3-1-1 si tiene preguntas sobre los servicios de la ciudad de Charlotte o del condado Mecklenburg.

Cuándo llamar al 911: Para situaciones graves, inesperadas y peligrosas que requieren acción inmediata y que pueden causar lesiones personales o daños materiales. Ejemplos: emergencia médica, cables eléctricos caídos, un árbol caído que bloquea una carretera.

Cuándo llamar al 311: Para obtener información sobre impactos en el servicio público, desagües pluviales obstruidos, árboles caídos que no afectan la seguridad pública.

Servicios públicos

Para cortes de energía, llame a Duke Energy al 800-769-3766 .

Para cortes de agua, llame a Charlotte Water al 704-336-7600 .

También es importante que visite el Facebook de NC Emergency Management para conocer los demás refugios habilitados en el resto de los condados de Carolina del Norte.

