Charlotte, NC.- Charlotte Fire investiga un incendio fatal en una vivienda de la cuadra 9200 Raintree Lane, en Charlotte, que llama a reforzar las medidas de seguridad en el hogar. el hecho ocurrió en la durante la madrugada del 23 de enero de 2026. Varias llamadas ingresaron al Departamento de Bomberos alrededor de la 1:50 a. m. para reportar la emergencia y solicitar una asistencia inmediata.

CHARLOTTE FIREFIGHTERS RESPOND TO FATAL FIRE ON RAINTREE LANE At approximately 1:50 a.m. on Jan 23, 2026 Charlotte Fire Communications received multiple calls reporting a house fire in the 9200 block of Raintree Lane. Firefighters arrived to find a working fire with flames… pic.twitter.com/pAAHbR8THe — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) January 23, 2026

Las unidades llegaron a la zona pocos minutos después y observaron un incendio activo que avanzaba con fuerza desde una casa de una sola planta. Las llamas se proyectaban hacia el exterior y comprometían la estructura principal. Los equipos comenzaron las maniobras de extinción mientras ingresaban a la vivienda para localizar a posibles ocupantes y evitar más víctimas.

Durante las labores de búsqueda, los bomberos encontraron a dos personas en el interior. Una de ellas sufrió quemaduras graves y fue trasladada de inmediato a un centro especializado para recibir tratamiento. La segunda víctima fue llevada a un hospital local, donde perdió la vida pese a los esfuerzos médicos. La escena generó conmoción entre los vecinos que se aglomeraron en las cercanías al observar el despliegue de emergencia.

Las cuadrillas trabajaron cerca de 35 minutos para controlar completamente el fuego y garantizar la seguridad del área. La operación combinó labores de supresión, rescate y evaluación estructural hasta sofocar el incendio.

El Grupo de Trabajo de Investigación de Incendios de Charlotte llevó a cabo el peritaje correspondiente y concluyó que el incendio tuvo un origen accidental. Los investigadores establecieron que las llamas comenzaron en la terraza trasera y avanzaron hacia el interior hasta comprometer la vivienda. Las autoridades estimaron las pérdidas materiales en aproximadamente 177.000 dólares.

Además del origen del incendio, los investigadores localizaron un detector de humo dentro de la casa, aunque sin batería. Este hallazgo reactivó las advertencias de las autoridades locales sobre la importancia de mantener los dispositivos activos y en funcionamiento. Bombas de humo en buen estado ofrecen una alerta temprana y pueden marcar la diferencia durante una emergencia.

Las autoridades aprovecharon el caso para recordar a la comunidad la necesidad de revisar los equipos de seguridad doméstica, crear planes de evacuación y reforzar la cultura preventiva. El Departamento de Bomberos de Charlotte reiteró que la prevención continúa como la herramienta más efectiva para evitar tragedias como la registrada en Raintree Lane.

