Charlotte, NC.- El FBI celebra el traslado a Charlotte de uno de sus fugitivos más buscados el de Alejandro Rosales Castillo, un fugitivo incluido en la lista de los diez más buscados del FBI. La agencia federal confirmó el viernes 23 de enero que Castillo llegó a Charlotte, Carolina del Norte, procedente de México, donde permaneció oculto durante casi diez años después del asesinato de su excompañera de trabajo, Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años de edad, ocurrido en 2016.

La llegada del detenido generó un fuerte operativo de seguridad, ya que su regreso coincidió con un segundo caso relevante: La extradición en cuestión de horas de otro fugitivo de la misma lista. Autoridades describieron la jornada como histórica, debido a la eficiencia en las coordinaciones internacionales y la velocidad con la que ambos sospechosos terminaron bajo custodia estadounidense.

Kash Patel, director del FBI, informó que agentes federales trabajaron en conjunto con autoridades mexicanas para el traslado de Castillo. Patel destacó que la cooperación binacional resultó determinante para cerrar un caso que durante años mantuvo en alerta a las autoridades y a la familia de la víctima. Las declaraciones se ofrecieron en una rueda de prensa durante la tarde en Charlotte.

Los agentes especiales del FBI y detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg realizaron la detención final y tomaron control del procedimiento judicial. Desde su llegada, Castillo quedó bajo custodia para enfrentar cargos estatales relacionados con el asesinato de Ly Le.

En paralelo, el FBI reforzó un mensaje central: ninguna fuga garantiza impunidad. Patel recalcó que la agencia mantiene un radio de acción global y recursos suficientes para localizar fugitivos sin importar el país en el que intenten ocultarse. Ese mismo día, el director del FBI también acompañó el retorno al país de Ryan Wedding, otro integrante de la lista de los diez más buscados, lo que reforzó la narrativa institucional sobre la insistencia y alcance de las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Los próximos pasos del proceso incluyen las audiencias iniciales y la formalización de cargos ante los tribunales de Carolina del Norte. Con el regreso de Castillo a territorio estadounidense, el caso reabre un capítulo judicial esperado desde hace casi una década y se convierte en uno de los operativos internacionales más destacados del inicio de 2026.

