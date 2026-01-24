CMPD investiga homicidio en la cuadra 4300 Central Avenue

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 4300 Central Avenue en Eastway Division.

CMPD Major Fischbach speaks on scene about the case: pic.twitter.com/W0qvfd1RYh — CMPD News (@CMPD) January 24, 2026

El sábado 24 de enero, poco después de las 3:30 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por disparos en la cuadra 4300 de Central Avenue en Eastway Division. Al llegar, encontraron a un hombre con múltiples heridas de bala. La víctima fue declarada muerta en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el Departamento de Bomberos de Charlotte, MEDIC y Servicios para Víctimas colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

Lee también: CMPD identifica a víctima de homicidio en la cuadra 3000 Carol Avenue

El detective Smereka es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260124-0337-03.

Video: PAREJA INVOLUCRADA EN TRIPLE HOMICIDIO