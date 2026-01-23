Sinners hace historia y rompe el récord de los Oscar con 16 nominaciones

Los Ángeles.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las nominaciones para la próxima ceremonia de los Oscar, que se celebrará el 15 de marzo.

En un comunicado se destacó que la gran protagonista de la jornada fue “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, que se ha convertido en la película más nominada de la historia de los premios al acumular un total de 16 candidaturas, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y múltiples categorías de actuación y técnicas.

Asimismo, destacan que siguiendo de cerca el récord histórico de “Sinners”, la cinta de Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, se posiciona como la segunda favorita con 13 nominaciones.

Sorpresas y ausencias

Por otro lado, el anuncio de la Academia también dejó grandes sorpresas y omisiones notables, entre ellos ‘Wicked: Parte II’, la cual no consiguió ni una sola nominación.

Además, Paul Mescal y Chase Infiniti quedaron fuera de las categorías interpretativas.

También es de mencionar que el aclamado director Park Chan-wook no logró entrar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Lista de nominados en las categorías principales:

Mejor Película: Sinners, Una batalla tras otra, Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, El agente secreto, Valor sentimental, Sueños de trenes.

Mejor Dirección: Ryan Coogler (Sinners), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Josh Safdie (Marty Supreme), Joachim Trier (Valor sentimental), Chloé Zhao (Hamnet).

Ryan Coogler (Sinners), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Josh Safdie (Marty Supreme), Joachim Trier (Valor sentimental), Chloé Zhao (Hamnet). Mejor Actor: Michael B. Jordan (Sinners), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Wagner Moura (El agente secreto).

Michael B. Jordan (Sinners), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Wagner Moura (El agente secreto). Mejor Actriz: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia).

Otras categorías destacadas:

Película Internacional: El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España), La voz de Hind (Túnez).

El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España), La voz de Hind (Túnez). Película de Animación: Arco, Elio, Las guerreras K-pop, Little Amèlie, Zootrópolis 2.

Es de mencionar, que la ceremonia de entrega tendrá lugar el 15 de marzo.

