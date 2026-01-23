Todo comenzó a finales de la semana pasada, cuando los agentes atendieron el primer reporte de robo en la residencia afectada. La víctima informó la pérdida de diversos objetos de valor. Anoche, la misma dirección volvió a aparecer en el tablero de emergencias por un nuevo asalto. Esta vez, la situación tomó un giro diferente.

Los agentes que respondieron escucharon ruidos y detectaron un Subaru negro que abandonó la escena a gran velocidad. El vehículo transportaba a tres menores. La rapidez del escape no frenó las labores policiales. Los agentes lograron identificar la etiqueta del Subaru y compartieron la información con investigadores de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte. La colaboración condujo a una residencia ubicada en Charlotte.

Los investigadores localizaron el Subaru y a los tres jóvenes en la vivienda. Los padres de los involucrados rechazaron la inspección voluntaria del domicilio, por lo que los agentes solicitaron una orden judicial. Tras obtenerla, el equipo ingresó al lugar y detectó un detalle inesperado: un rastro de joyas salía desde la entrada y se extendía hacia un área boscosa detrás de la vivienda.

El peculiar camino recordó a los investigadores el cuento de Hansel y Gretel. El comentario surgió en medio del procedimiento y reveló el nivel de sorpresa que generó la escena. Los agentes encontraron numerosos objetos robados bajo una pila de hojas en la zona boscosa, y más artículos dentro de la residencia.

Los tres menores confesaron su participación en los dos robos. El Departamento de Justicia de Menores recibió el informe y evaluó la situación, pero rechazó emitir órdenes de custodia segura. Ante esa decisión, los agentes entregaron nuevamente a los adolescentes a sus padres, quienes afirmaron supervisarlos.

La Oficina del Sheriff anunció la presentación de peticiones juveniles en contra de los tres jóvenes. La víctima recuperó una parte importante de sus pertenencias y la investigación continúa con seguimiento judicial.

