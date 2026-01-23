Noem moviliza a FEMA y coordina la respuesta federal ante una tormenta invernal

Washington.- La Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, ofreció una actualización a los gobernadores y directores de emergencias estatales sobre los preparativos federales ante la tormenta invernal que se pronostica afectará gran parte de los EE. UU. este fin de semana con fuertes nevadas, lluvia helada peligrosa y sensaciones térmicas potencialmente mortales.

En un comunicado, Noem destacó que “FEMA está trabajando activamente con los estados para monitorear y prepararse».

As much of the United States braces for a historic winter storm this weekend I am working closely with state and local authorities, federal partners, and the White House to give Americans the resources they need to stay safe. This storm system is expected to produce heavy snow,… pic.twitter.com/5d8F4XkYaR — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 23, 2026

De la misma manera, detalló que las acciones preventivas incluyen:

Activación del Centro Nacional de Coordinación de Respuesta y los centros regionales en las Regiones 1 a 6.

Personal de FEMA integrado en los Centros de Operaciones de Emergencia Estatales.

Despliegue de Equipos de Gestión de Incidentes en Luisiana, Texas y Virginia , con 12 equipos adicionales listos.

, con 12 equipos adicionales listos. 28 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano en espera.

Por otro lado, indicó que los centros de distribución de FEMA en el Sur y el Este están abastecidos con: más de 7 millones de comidas, más de 2 millones de litros de agua, más de 600,000 mantas. Así como también de más de 300 generadores.

Ver más: Gobernador Stein declaró estado de emergencia en NC ante tormenta invernal

Insta a la población a tomar precauciones inmediatas

De la misma manera, pidió a la colectividad a que los generadores nunca usarlos en interiores. Mantenerlos a 20 pies de ventanas y puertas para evitar envenenamiento por monóxido de carbono.

Advirtió que calefacción debe mantenerse cualquier cosa inflamable a tres pies de las fuentes de calor. Conectar los calentadores portátiles directamente a la toma de corriente.

Por último, pidió que si las carreteras están mal, posponga viajes no esenciales. Si debe conducir, aumente la distancia de seguimiento con otros vehículos a 5-6 segundos.

Video: Protege a tu familia del Monóxido de Carbono