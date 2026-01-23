Noem aumenta el bono para la autodeportación a $2.600

Washington.- Con motivo a celebrar el primer año de la administración de Donald Trump, la secretaria de Seguridad Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció una medida sin precedentes para acelerar el retorno de personas indocumentadas a sus países de origen.

En sus redes sociales, informó que el contribuyente estadounidense ha aumentado generosamente el incentivo para abandonar el país voluntariamente, ofreciendo un «bono de salida» de $2.600.

De la misma manera, junto con el anuncio financiero, la Secretaria Noem advirtió contundentemente a quienes permanecen en el país violando las leyes migratorias. «Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán».

Since January 2025, 2.2 million illegal aliens have voluntarily self-deported and tens of thousands have used the CBP Home program. To celebrate one year of this administration, the U.S. taxpayer is generously increasing the incentive to leave voluntarily for those in this… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 22, 2026

Por otro lado, en un comunicado señalaron que esta nueva iniciativa busca capitalizar el éxito de las políticas implementadas desde enero de 2025, periodo en el cual 2.2 millones de extranjeros ilegales ya se han autodeportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa «CBP Home».

Una fuerza de élite lista para actuar

La secretaria Noem subrayó que aquellos que rechacen la oferta de salida voluntaria se enfrentarán a una fuerza de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) altamente revitalizada y entrenada. Bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump y la Secretaria Noem, los oficiales de ICE se han posicionado entre los agentes del orden más capacitados y experimentados del mundo.

«Nuestros oficiales son lo mejor de lo mejor», afirmó la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, respaldando la postura de Noem.

De la misma manera, señalaron que «todos los días arriesgan sus vidas para arrestar a los peores criminales del planeta, incluidos terroristas y sicarios, mientras se comportan con el máximo profesionalismo y moderación, a pesar de un aumento del 1.300% en las agresiones en su contra».

Por último, el DHS reiteró que el 70% de los arrestados por ICE tienen antecedentes penales y que la agencia continuará priorizando la seguridad nacional mediante la detención y deportación de criminales.

