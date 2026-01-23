Indocumentado reincidente condenado por reingreso y armas

Asheville, NC.- Setenciaron a Aviel González-Ruiz, de 41 años y originario de México, a 18 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada después de declararse culpable de reingreso ilegal al país por parte de un extranjero y posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un extranjero, anunció Russ Ferguson, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Alicia Jones, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los EE. UU., División de Campo de Charlotte, Kyle D. Burns, agente especial interino a cargo de HSI en Carolina del Norte y Carolina del Sur, y el jefe Justin J. Jacobs del Departamento de Policía de Murphy, se unen al fiscal estadounidense Ferguson para hacer el anuncio.

Según los registros judiciales y la audiencia de sentencia, el 20 de abril de 2025, González-Ruiz poseía ilegalmente un arma de fuego, la cual disparó dos veces al aire en el estacionamiento de un motel en Murphy. Las fuerzas del orden que respondieron al incidente recuperaron el arma de fuego de la habitación de González-Ruiz.

Las cámaras de vigilancia del motel muestran a González-Ruiz disparando el arma desde la ventana de su auto, mientras otras personas, incluyendo al menos dos niños, se encontraban cerca. Durante la investigación, las fuerzas del orden determinaron que González-Ruiz había sido deportado de Estados Unidos a México en dos ocasiones: una alrededor del 2 de marzo de 2010, en Nogales, Arizona, y otra alrededor del 24 de septiembre de 2018, en Brownsville, Texas, o cerca de allí.

Al anunciar la sentencia, el juez principal del distrito estadounidense, Martin Reidinger, destacó los numerosos reingresos previos de González-Ruiz después de la deportación y la imprudencia de disparar un arma al aire cerca de niños.

González-Ruiz permanece bajo custodia federal y se le ordenará presentarse ante la Oficina Federal de Prisiones cuando se le designe una instalación federal.

Al hacer el anuncio, el fiscal estadounidense Ferguson elogió a la ATF, al HSI y al Departamento de Policía de Murphy.

El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Don Gast, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Asheville, procesó el caso.

Este caso es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que reúne todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCO), y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.

