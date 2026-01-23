sábado, enero 24, 2026
El FBI captura al sexto fugitivo de la lista de los «Diez Más Buscados»

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @FBI
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI anunciaron la mañana del viernes 23 de enero la captura oficial del sexto fugitivo de la lista de los «Diez Más Buscados» en el último año.

A través de las redes sociales se conoció que el detenido responde al nombre de Ryan James Wedding, exatleta olímpico convertido en presunto capo de la droga. Está puesto bajo custodia desde la noche del jueves 22 de enero en México.

El director del FBI, Kash Patel, indicó en sus redes sociales que actualmente está siendo transportado a los EE.UU. vía FBI FTOC para enfrentar la justicia.

Es de recordar, que Wedding, quien se cree estuvo escondido en México durante más de una década. Ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024. Se alega que dirigía y participaba en una operación transnacional de narcotráfico como miembro del Cártel de Sinaloa; enviando rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá.

Los criminales no tienen puerto seguro

Patel, declaró que «este es un gran día para una América del Norte más segura. Un mensaje de que aquellos que rompen nuestras leyes y dañan a nuestros ciudadanos serán llevados ante la justicia. El Presidente Trump está dejando que los buenos policías sean policías y los resultados hablan por sí mismos».

Asimismo, la fiscal general Pamela Bondi añadió que «bajo mi dirección; los agentes del DOJ y el FBI han aprehendido a otro miembro de la lista de los más buscados. Esto es un resultado directo del liderazgo de ley y orden del Presidente Trump. Bajo este Presidente, los criminales no tienen puerto seguro».

De la misma manera, agradecieron a la presidenta de México Claudia Sheinbaum, al Secretario Harfuch y al Embajador Ron Johnson por su asistencia instrumental. Así como a las unidades HRT, CIRG y de aviación del FBI.

Es de mencionar, que esta captura se produce poco después de que el FBI aumentara la recompensa por los «Diez Más Buscados» a $1 millón de dólares. Reflejando el compromiso renovado con este programa.

