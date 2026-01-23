EE.UU. finaliza su retirada de la Organización Mundial de la Salud

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Estado de los EE. UU. anunciaron que Estados Unidos ha completado su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un comunicado, indicaron que el secretario de HHS, Robert F. Kennedy Jr., y el secretario de Estado, Marco Rubio, emitieron una declaración conjunta citando el mal manejo de la pandemia de Covid-19 por parte de la organización, su fracaso en adoptar reformas urgentes y su incapacidad para demostrar independencia de la influencia política de ciertos estados miembros, específicamente en relación con China.

🚨 EFFECTIVE TODAY: The United States has exited the World Health Organization. This fulfills President Trump’s commitment under an executive order signed one year ago, following the WHO’s mishandling of COVID-19 and its ongoing lack of reform, accountability, & transparency. pic.twitter.com/Xb2zNtBZwP — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Critican la administración con el Covid-19

Señalaron que el proceso, iniciado por el presidente Trump el 20 de enero de 2025, implicó el cese de financiamiento y la retirada de personal. La administración citó retrasos críticos en la declaración de emergencia global durante las primeras etapas del Covid-19 y la falta de transparencia sobre los orígenes del virus.

Por último, indicaron que en el futuro, el gobierno de EE. UU. continuará su liderazgo en salud global a través de compromisos bilaterales directos con otros países y el sector privado, priorizando la bioseguridad y la respuesta a emergencias bajo una política de «America First» (Estados Unidos Primero) que beneficie también a los socios globales.

