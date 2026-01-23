Mooresville, NC.- Una operación coordinada entre múltiples agencias de Carolina del Norte sacudió el sur de Iredell County. El sheriff Darren Campbell informó la detención de dos personas señaladas como importantes distribuidores de narcóticos tras un extenso trabajo investigativo que involucró recursos tácticos y policiales en varios niveles.

La Oficina del Sheriff de Iredell County encabezó el operativo a través de su Equipo de Respuesta de Emergencia (SERT). El grupo actuó junto con detectives de narcóticos de Iredell y otras jurisdicciones locales. La información reunida durante varios meses señaló una residencia ubicada en 405 Teeter Road, Mooresville, como centro de distribución de drogas. Con estas evidencias, los agentes se trasladaron al lugar y ejecutaron una orden judicial.

Los investigadores ingresaron a la vivienda el 21 de enero y localizaron un volumen significativo de sustancias ilícitas. El reporte destacó más de un kilogramo de cocaína, además de una cantidad considerable de fentanilo sospechoso, metanfetamina y marihuana. El operativo también culminó con el hallazgo de moneda estadounidense, un arma de fuego y materiales de embalaje diseñados para el transporte y la venta de narcóticos. Según los agentes, estos insumos buscaban seducir a clientes potenciales mediante presentaciones atractivas y métodos de camuflaje.

Los oficiales identificaron a Jacques Malic Pharr y a Brittany Nicole McFarland como responsables de la actividad ilícita en la residencia. Ambos enfrentan múltiples cargos vinculados al tráfico de drogas. La severidad de las acusaciones motivó al magistrado Russell a negar cualquier tipo de fianza. Personal del Departamento de Servicios Sociales de Iredell también ingresó a la vivienda y reubicó a los niños pequeños en un entorno seguro.

La investigación continúa bajo la coordinación del sheriff Campbell, quien destacó el trabajo colectivo entre agencias. El funcionario aseguró que las alianzas interinstitucionales representan una herramienta indispensable para combatir el narcotráfico y mitigar el impacto devastador de las drogas ilegales en la comunidad. El sheriff también subrayó la importancia de proteger a los menores del condado, quienes figuran entre las principales víctimas indirectas del crimen organizado.

La Oficina del Sheriff expresó su agradecimiento a las entidades que colaboraron durante el operativo. Entre ellas figuran la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte, la Oficina del Sheriff del Condado Cabarrus, los Departamentos de Policía de Concord, Mooresville y Kannapolis. Las autoridades mantienen abierta la causa y no descartan nuevas acciones en los próximos días.

Video: Narcóticos en casa