CBP San Diego intercepta $111 millones en drogas en la frontera

San Diego.- La Oficina de Campo de San Diego de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reveló su resumen trimestral, destacando la interceptación de casi 33.000 libras de narcóticos con un valor estimado de $111 millones.

En un comunicado, Sidney Aki, director de Operaciones de Campo de San Diego, señaló que «estas incautaciones significativas demuestran el compromiso inquebrantable de nuestros oficiales».

Incautaciones destacadas del trimestre

Señalaron sobre la incautación de 2.187 libras de metanfetamina, 1.389 libras de cocaína y heroína en un tractocamión, valorada en $15.5 millones.

De la misma manera, señalaron sobre la extracción de 309.97 libras de fentanilo ocultas en un tractocamión, valoradas en $1.19 millones.

En el comunicado, resaltaron sobre el hallazgo de fentanilo, cocaína y heroína ocultos en los neumáticos y consola de una camioneta Dodge, valorados en $2.48 millones.

Acotaron además la intercepción de 260 libras de metanfetamina en la caja de una camioneta.

Por último, indicaron que los conductores involucrados fueron arrestados y sus visas canceladas. CBP recuerda al público declarar todos los artículos al ingresar a los EE.UU. para evitar sanciones.

