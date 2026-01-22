Trump presenta en Davos un agresivo plan económico

Davos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el liderazgo estadounidense con un balance de su primer año de gestión y una hoja de ruta para las naciones occidentales centrada en la soberanía nacional y la preservación cultural.

Estas declaraciones las ofreció en un contundente discurso ante el Foro Económico Mundial, en donde el primer mandatario destacó el éxito de sus políticas para reducir el costo de vida de los estadounidenses, anunciando medidas drásticas como la prohibición a grandes inversores de comprar viviendas unifamiliares y la inyección de 200 mil millones de dólares para bajar las tasas hipotecarias, que ya se sitúan por debajo del 6%.

HAPPENING NOW: President Donald J. Trump delivers a special address to the World Economic Forum in Davos. "The United States is in the midst of the fastest and most dramatic economic turnaround in country's history." 🇺🇸 pic.twitter.com/3kBZHW6bIY — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

Promete consolidar las criptomonedas

Asimismo, instó al Congreso a limitar temporalmente los intereses de las tarjetas de crédito al 10% y prometió legislación inminente para consolidar a EE. UU. como la capital mundial de las criptomonedas.

«Bajo mi liderazgo, hemos evitado el colapso energético que sufrieron las naciones europeas que persiguieron la estafa verde», declaró Trump, subrayando que la producción de gas y petróleo en EE. UU. ha alcanzado máximos históricos, logrando una inflación virtualmente nula y un alto crecimiento económico.

Por último, Trump finalizó con un llamado de atención a Europa, advirtiendo sobre los peligros de la migración masiva y el gasto público descontrolado. «La prosperidad de Occidente no vino de nuestros códigos fiscales, sino de nuestra cultura especial. Debemos defenderla», sentenció.

