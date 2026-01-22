jueves, enero 22, 2026
Modified date:

Trump crea la «Junta de Paz»

ESTADOS UNIDOS
5
El nuevo orden de Trump: Nace la
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Davos.-  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó el jueves 22 de enero la creación de la «Junta de Paz», un nuevo organismo multilateral diseñado para agilizar la resolución de conflictos globales.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el lanzamiento, realizado en el marco del Foro de Davos, contó con el respaldo de una veintena de jefes de Estado, incluidos los mandatarios de Argentina, Paraguay y Hungría.

Ver más: Gobierno de Trump logra reducir la inflación a menos de la mitad en su primer año

«Los primeros pasos hacia un futuro más prometedor para Oriente Medio y un futuro mucho más seguro para el mundo se están desarrollando ante sus ojos”, afirmó el mandatario.

Tenemos la oportunidad de poner fin a décadas de sufrimiento

De la misma manera, señaló que “juntos, tenemos la posibilidad de tener una oportunidad creíble… de poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región”.

De la misma manera, el Secretario de Estado, Marco Rubio, en su discurso definió la naturaleza del grupo asegurando que se trata de «líderes a favor de la acción», distanciándose de la burocracia tradicional.

Datos de interés

Por último, se conoció que aunque el organismo colaborará con las Naciones Unidas, sus estatutos le permiten operar globalmente, y no solo en la reconstrucción de Gaza como se preveía inicialmente.

Uno de los puntos más llamativos de la nueva entidad es el requisito para obtener una membresía permanente: una aportación de mil millones de dólares.

Según trascendió, la administración Trump ha extendido invitaciones a figuras clave del escenario mundial, como el presidente ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodimir Zelenski, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu e incluso al Papa León XIV.

Video: Balance del primer año de gobierno de Donald Trump en su segundo mandato

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.