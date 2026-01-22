Trump crea la «Junta de Paz»

Davos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó el jueves 22 de enero la creación de la «Junta de Paz», un nuevo organismo multilateral diseñado para agilizar la resolución de conflictos globales.
A través de varios medios de comunicación se conoció que el lanzamiento, realizado en el marco del Foro de Davos, contó con el respaldo de una veintena de jefes de Estado, incluidos los mandatarios de Argentina, Paraguay y Hungría.
Ver más: Gobierno de Trump logra reducir la inflación a menos de la mitad en su primer año
«Los primeros pasos hacia un futuro más prometedor para Oriente Medio y un futuro mucho más seguro para el mundo se están desarrollando ante sus ojos”, afirmó el mandatario.
President Donald J. Trump signs and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization.
THE PEACE PRESIDENT 🕊️🇺🇸 pic.twitter.com/J7v8d0S8m7
— The White House (@WhiteHouse) January 22, 2026
Tenemos la oportunidad de poner fin a décadas de sufrimiento
De la misma manera, señaló que “juntos, tenemos la posibilidad de tener una oportunidad creíble… de poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región”.
.@POTUS: "The first steps toward a brighter day for the Middle East, and a much safer future for the world are unfolding right before your very eyes. Together, we are are in a position to have any credible chance… to end decades of suffering, stop generations of hatred and… pic.twitter.com/kUfSMe6gMR
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 22, 2026
De la misma manera, el Secretario de Estado, Marco Rubio, en su discurso definió la naturaleza del grupo asegurando que se trata de «líderes a favor de la acción», distanciándose de la burocracia tradicional.
.@SecRubio: "This is not just a Board of Peace, this is a board of action, just like @POTUS is a president of action… and today is the beginning of that — of a new era, and a new stage that we think is so important, as a model to the rest of the world of what is possible." pic.twitter.com/xhrI1QJRFN
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 22, 2026
Datos de interés
Por último, se conoció que aunque el organismo colaborará con las Naciones Unidas, sus estatutos le permiten operar globalmente, y no solo en la reconstrucción de Gaza como se preveía inicialmente.
Uno de los puntos más llamativos de la nueva entidad es el requisito para obtener una membresía permanente: una aportación de mil millones de dólares.
Según trascendió, la administración Trump ha extendido invitaciones a figuras clave del escenario mundial, como el presidente ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodimir Zelenski, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu e incluso al Papa León XIV.
Video: Balance del primer año de gobierno de Donald Trump en su segundo mandato