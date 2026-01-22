Mooresville, NC.- Una tormenta invernal significativa podría impactar en Carolina del Norte durante el fin de semana, según reportes de agencias meteorológicas estatales. Las autoridades locales de Mooresville solicitaron a la comunidad tomar en serio la amenaza y comenzar los preparativos necesarios para enfrentar bajas temperaturas, posibles cortes eléctricos y condiciones viales peligrosas.

Los organismos de gestión de emergencias recomendaron mantenerse informados a través de fuentes confiables, como medios locales, el Servicio Meteorológico Nacional y la agencia estatal de emergencias. También promovieron el uso del portal ReadyNC.gov, que ofrece recursos y guías para enfrentar eventos climáticos severos.

La planificación familiar fue otro de los puntos destacados. Los funcionarios instaron a los residentes a pensar de antemano cómo calentar sus hogares en caso de interrupciones eléctricas, a dónde trasladarse si la vivienda no resulta segura y cómo cocinar de forma adecuada sin energía. Las autoridades remarcaron que la improvisación durante un escenario invernal suele dificultar la seguridad y el bienestar.

Además, se difundió una lista de suministros esenciales para conformar un “kit de desastre”. Las recomendaciones incluyeron agua potable —un galón por persona para entre tres y siete días— alimentos no perecederos, artículos para mascotas, linternas, baterías, cargadores de teléfonos, radio meteorológica AM/FM, ropa térmica, mantas, extintor y un botiquín de primeros auxilios. Esta clase de equipamiento preventivo se convirtió en una práctica recurrente en eventos de clima extremo en el estado.

El asesoramiento de viaje apuntó a minimizar la circulación en carretera durante el fin de semana. Desde el sábado en la mañana, las autoridades solicitaron evitar desplazamientos para no obstaculizar el trabajo de los equipos del Departamento de Transporte del estado (NCDOT) y de los primeros respondientes. Los organismos recordaron que los vehículos varados podrían marcarse con cinta amarilla de precaución para indicar que ya fueron inspeccionados por personal de emergencia.

Lee también: Piden evitar desplazamientos este fin de semana por alerta invernal en NC

Las líneas de contacto también fueron actualizadas. El 911 quedó reservado exclusivamente para emergencias, mientras que otros incidentes o consultas pueden canalizarse a la línea local 704-664-3311.

La advertencia invernal se sumó a una cadena de fenómenos que han puesto a prueba a varias localidades del estado en los últimos años. Aunque las autoridades mantienen el monitoreo constante del sistema meteorológico, enfatizaron que la preparación comunitaria sigue siendo la defensa más efectiva frente a tormentas de este tipo.

Video: Tormenta Helene en Asheville