Todos estos eventos son gratuitos. La mayoría requiere inscripción previa. Además, desplácese hacia abajo para ver una lista de más eventos del Mes de la Historia Afroamericana en el área de Charlotte.

Búsqueda del tesoro en el loft del Mes de la Historia Afroamericana: artistas, innovadores y visionarios afroamericanos

Todo el mes, febrero de 2026

Horario de apertura de la biblioteca

ImaginOn

300 E 7th Street, Charlotte, NC

De 10 a 12 años

¡Celebra la historia afroamericana todo el día, todos los días! Visita el loft para adolescentes, toma un papel, un lápiz y explora el loft para encontrar a 40 extraordinarios artistas, innovadores y visionarios afroamericanos en nuestra Búsqueda del Tesoro del Mes de la Historia Afroamericana.

Una vez que termines, ¡lleva tus respuestas al mostrador para ver cuáles acertaste! ¿Las acertaste todas? ¡Te ganas un premio!

Lunes 2 de febrero de 2026

De 6:00 p. m. a 7:30 p. m.

Biblioteca de Pineville

505 Main Street, Suite 100, Pineville, NC

Preadolescentes, adolescentes, adultos

Ecos de Forks of Cypress explora las vidas de los esclavos y los esclavizadores en la plantación Forks of Cypress en Florence, Alabama. El documental destaca sus luchas, resiliencia y la importancia histórica de la plantación. Luego, se traslada al presente, donde descendientes de ambos lados se unen para confrontar y sanar su pasado común. Los esclavos y los liberados de Forks of Cypress tenían raíces en Carolina del Norte. Sarah Moore Jackson, propietaria de Forks of Cypress, era descendiente de la familia Moore de la Plantación Orton. Fue pupila de la familia Cameron de Stagville durante su infancia.

Tras la proyección, habrá una sesión de preguntas y respuestas con el director y productor, Frederick Murphy, y un debate moderado por los codirectores de Coming to the Table Metro Charlotte. Se ofrecerá un refrigerio ligero.

Conceptos básicos de genealogía: raíces y recursos afroamericanos Martes 3 de febrero de 2026

De 3 a 4 p. m.

Biblioteca de Mint Hill

6840 Matthews-Mint Hill Road, Mint Hill, NC

Adultos Descubra las historias de sus antepasados ​​y conéctese con su herencia en esta clase introductoria de genealogía. Diseñada para principiantes, esta sesión se centra en las habilidades fundamentales necesarias para rastrear su historia familiar, con especial énfasis en recursos y estrategias de búsqueda afroamericanos.