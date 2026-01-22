Charlotte, NC.- La biblioteca de Charlotte Mecklenburg tiene varios eventos planificados para celebrar y explorar el Mes de la Historia Afroamericana en febrero de 2026.
Los eventos están dirigidos a diferentes grupos de edad e incluyen cine, exploración artística, genealogía y más. Siga los enlaces para asegurarse de que no haya cambios en los planes. Puede ver todas las actividades del Mes de la Historia Afroamericana de la Biblioteca Charlotte Mecklenburg aquí.
Todos estos eventos son gratuitos. La mayoría requiere inscripción previa. Además, desplácese hacia abajo para ver una lista de más eventos del Mes de la Historia Afroamericana en el área de Charlotte.
Búsqueda del tesoro en el loft del Mes de la Historia Afroamericana: artistas, innovadores y visionarios afroamericanos
- Todo el mes, febrero de 2026
- Horario de apertura de la biblioteca
- ImaginOn
- 300 E 7th Street, Charlotte, NC
- De 10 a 12 años
¡Celebra la historia afroamericana todo el día, todos los días! Visita el loft para adolescentes, toma un papel, un lápiz y explora el loft para encontrar a 40 extraordinarios artistas, innovadores y visionarios afroamericanos en nuestra Búsqueda del Tesoro del Mes de la Historia Afroamericana.
Lee también: Durag Fest 2025, en honor a las historias afroamericanas
Una vez que termines, ¡lleva tus respuestas al mostrador para ver cuáles acertaste! ¿Las acertaste todas? ¡Te ganas un premio!
Ahora en cartelera: Ecos de las bifurcaciones de Cypress con una sesión de preguntas y respuestas con el cineasta
- Lunes 2 de febrero de 2026
- De 6:00 p. m. a 7:30 p. m.
- Biblioteca de Pineville
- 505 Main Street, Suite 100, Pineville, NC
- Preadolescentes, adolescentes, adultos
Ecos de Forks of Cypress explora las vidas de los esclavos y los esclavizadores en la plantación Forks of Cypress en Florence, Alabama. El documental destaca sus luchas, resiliencia y la importancia histórica de la plantación. Luego, se traslada al presente, donde descendientes de ambos lados se unen para confrontar y sanar su pasado común. Los esclavos y los liberados de Forks of Cypress tenían raíces en Carolina del Norte. Sarah Moore Jackson, propietaria de Forks of Cypress, era descendiente de la familia Moore de la Plantación Orton. Fue pupila de la familia Cameron de Stagville durante su infancia.
Tras la proyección, habrá una sesión de preguntas y respuestas con el director y productor, Frederick Murphy, y un debate moderado por los codirectores de Coming to the Table Metro Charlotte. Se ofrecerá un refrigerio ligero.
Conceptos básicos de genealogía: raíces y recursos afroamericanos
- Martes 3 de febrero de 2026
- De 3 a 4 p. m.
- Biblioteca de Mint Hill
- 6840 Matthews-Mint Hill Road, Mint Hill, NC
- Adultos
Descubra las historias de sus antepasados y conéctese con su herencia en esta clase introductoria de genealogía. Diseñada para principiantes, esta sesión se centra en las habilidades fundamentales necesarias para rastrear su historia familiar, con especial énfasis en recursos y estrategias de búsqueda afroamericanos.
Serie Leyendas y Legado: Conversaciones sobre el Mes de la Historia Afroamericana con The Charlotte Post
- Martes del 3 al 24 de febrero de 2026
- De 6 a 7 p.m.
- Biblioteca Sugar Creek
- 4045 North Tryon Street, Charlotte, NC
- Desde la escuela secundaria hasta los adultos
Lee también: Celebran el mes de la comunidad afroamericana
El Charlotte Post presenta una celebración del Mes de la Historia Afroamericana para los habitantes de Charlotte que han impactado a la comunidad con sus logros revolucionarios, innovación y perseverancia. Únase a ellos todos los martes de febrero para disfrutar de conversaciones significativas que animan, educan e inspiran. En honor al Mes de la Historia Afroamericana, nuestra comunidad se reúne para compartir historias, celebrar logros y explorar el valioso legado que continúa moldeando nuestro futuro. Estas reuniones ofrecen un espacio acogedor para conectar, aprender y crecer junto a vecinos y amigos.
- 3 de febrero: Béisbol afroamericano en Charlotte: Ligas afroamericanas en el Triple Condado
- 10 de febrero: Pionero de la aplicación de la ley: Rodney Monroe
- 17 de febrero: Innovadora en atención médica: Dra. Yele Aluko
- 24 de febrero: TBA