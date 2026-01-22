La FAA anuncia nueva alianza universitaria para controladores aéreos

Washington.- El secretario de Transporte de los EE. UU., Sean P. Duffy, anunció que el Sacramento City College fue seleccionada como la décima institución en unirse a la Iniciativa de Entrenamiento Universitario Mejorado (E-CTI) de la Administración Federal de Aviación (FAA).

En un comunicado del Departamento de Transporte, indicó que esta medida forma parte de una estrategia agresiva para combatir la escasez de controladores aéreos y modernizar la fuerza laboral del sector.

«Nos estamos moviendo a la velocidad de Trump para abordar la escasez de décadas y traer la Edad de Oro de los Viajes», afirmó el Secretario Duffy.

De la misma manera, la FAA reportó que ya ha superado su meta de contratación para el año fiscal 2025, incorporando a 2.026 nuevos controladores.

Ver más: FAA advierte sobre cielos de Colombia y Centroamérica

Además, indicó que las reformas incluyen aumentos en los salarios iniciales y la agilización de los procesos de contratación.

Realizarán entrenamientos en la FAA

Al respecto, el Administrador de la FAA, Bryan Bedford, destacó la importancia de estas alianzas académicas. «Al asociarnos con universidades, estamos preparando a la próxima generación de profesionales capacitados necesarios para mantener nuestros cielos seguros».

Por último, destacaron que los graduados del programa E-CTI que aprueben las evaluaciones podrán ser colocados directamente en instalaciones de la FAA para comenzar su entrenamiento específico. Acelerando significativamente su ingreso a la fuerza laboral activa.

Video: Trump, deportaciones y el balance de poder en 2026