EE. UU. e Israel firman acuerdo estratégico «Pax Silica»

Washington.- Los gobiernos de Estados Unidos e Israel formalizaron y un nuevo Marco Estratégico de Cooperación, consolidando una alianza denominada «Pax Silica».

Así lo dio a conocer el Departamento de Estado en un comunicado, indicando que esta iniciativa busca asegurar la superioridad tecnológica de ambas naciones y fomentar el crecimiento económico mediante la innovación científica compartida.

Explicaron que el acuerdo establece a Israel como un «nodo Pax Silica» seguro, integrando su ecosistema de investigación con el estadounidense.

De la misma manera, detallaron que las áreas clave de cooperación incluyen la Inteligencia Artificial, con el desarrollo conjunto de aprendizaje automático para salud, ciberseguridad y sistemas autónomos.

Iniciativas tecnológicas

Destacaron sobre la expansión de iniciativas de chips y desarrollo de tecnologías de almacenamiento de baterías y optimización de la red eléctrica.

Además, enfatizaron sobre la colaboración continua bajo los Acuerdos Artemis y lanzamiento de programas bilaterales de robótica para acelerar la automatización.

El Departamento de Estado. Acotó que ambas naciones buscan un enfoque renovado en la protección de tecnologías sensibles para garantizar un entorno de investigación confiable.

«Esta asociación profunda y duradera contribuirá sustancialmente a la riqueza económica y seguridad de ambas naciones», reza el comunicado oficial.

Por último, señalaron que la implementación será supervisada por el Grupo Conjunto de Desarrollo Económico, asegurando que la colaboración se traduzca en avances tangibles en la frontera tecnológica.

