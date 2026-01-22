DHS anuncia la captura de criminales de «alto perfil» en Minnesota

Minnesota.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los EE. UU. reveló los resultados de la «Operación Metro Surge» en las últimas horas.

En un comunicado, indicaron que ejecutaron un despliegue táctico en Minnesota que resultó en el arresto de múltiples migrantes indocumentados con graves antecedentes penales, incluyendo homicidio y delitos sexuales.

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó a los detenidos como «matones» y destacó que algunos habían sido liberados previamente por cárceles locales de Minnesota, poniendo en riesgo a la comunidad.

«Nuestros oficiales están arriesgando sus vidas para arrestar a estos criminales y sacarlos de nuestro país», afirmó McLaughlin.

De la misma manera, recordó que actualmente el 70% de los arrestos de ICE a nivel nacional corresponden a extranjeros con cargos o condenas criminales.

Perfil criminal de los detenidos

Entre los arrestados en las últimas 24 horas figuran individuos de nacionalidad laosiana, hondureña, mexicana, salvadoreña y jordana. Algunos de los casos más alarmantes incluyen:

Kou Lo Vang y Youa Lee (ambos de Laos), condenados por asesinato y asesinato en segundo grado, respectivamente.

Douangpraseuth Manivong (Laos) y Darwin Noe Rodriguez-Martinez (Honduras), ambos convictos por conducta sexual criminal.

Fong Khang (Laos), afiliado a la pandilla «617» y convicto por robo; y Bounpama Vilailath (Laos), condenado por agresión en primer grado.

Por último, el DHS ha puesto a disposición del público las fichas de los detenidos en su portal oficial para evidenciar la magnitud de las amenazas neutralizadas.

