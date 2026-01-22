Destacan el éxito total del programa «ImportShield»

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) anunció los resultados iniciales de su programa ImportShield (FISP), lanzado en agosto de 2025.

En un comunicado, explicaron que el sistema, diseñado para modernizar la revisión de productos importados, ha logrado aumentar la velocidad de procesamiento en un 66% y la capacidad de volumen mensual en un 33% en tan solo cuatro meses.

Al respecto, el Comisionado de la FDA, Dr. Marty Makary, señaló que esta iniciativa añade «una nueva y poderosa capa de protección para las familias estadounidenses», facilitando la detección de medicamentos falsificados y alimentos contaminados.

Ver más: FDA anuncia nueva guía para agilizar el desarrollo de fármacos

Unificó varios equipos

De la misma manera, la FDA señaló que el programa, que unificó cinco equipos regionales en una sola operación centralizada, permite ahora una supervisión consistente en todos los puertos de entrada de EE. UU.

En este sentido, indicaron que esto habilita alertas a nivel nacional en tiempo real: si se detecta un producto de alto riesgo en un puerto; todos los demás son notificados instantáneamente para bloquear su entrada.

Al respecto, Elizabeth Miller, Comisionada Asociada para Inspecciones e Investigaciones, explicó que esta eficiencia es vital dado que las decisiones de admisibilidad aumentaron de 58 millones de líneas en 2024 a 75 millones en 2025.

Por último, indicaron que junto al FISP, la agencia está implementando nuevas plataformas tecnológicas para que los investigadores de primera línea tengan acceso más rápido a datos críticos. Garantizando que el flujo de productos seguros llegue a los consumidores sin demoras.

Video: Temperaturas bajo cero, emergencias en aumento.