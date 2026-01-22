De la depresión a la renovación: la historia de Morella Pérez Suels

Morella Pérez Suels es venezolana y llegó a Estados Unidos en noviembre de 2018. Su viaje para visitar a su hermana terminó en la decisión inesperada: quedarse. Morella es escritora y autora del libro «Depresión: Estigma social, un camino sin retorno o un vuelo de renovación. ¡Tú decides!»

En Venezuela desarrolló una sólida trayectoria de más de 30 años en el ámbito educativo. Gerenció instituciones, cursó estudios de posgrado en educación y gerencia, y avanzó en múltiples proyectos. Su último sueño en la isla de Margarita era emprender una posada turística, pero la falta de capital en un proceso político nada favorable la impulsó a detenerse, viajar y, finalmente, no regresar.

Su llegada a Estados Unidos no estuvo planificada. Lo describe como un proceso «rudo»: en poco tiempo debió asumir distintos trabajos para sostenerse. Pasó largas horas de pie en una fábrica, en labores de producción, mientras intentaba comprender su nueva realidad. Hasta que un día como ella misma dice hizo un inventario de sus habilidades y se repitió: «esta realidad no me define». Desde allí se propuso alinear su camino laboral con su perfil profesional.

Un camino laboral bajo su perfil profesional

El cambio llegó. Morella fue contratada por una organización internacional de reasentamiento, donde escaló y llegó a ser gerente. Durante más de dos años diagnosticó necesidades y creó un centro de educación que la organización no tenía. Ese esfuerzo, sumado a su experiencia, abrió la puerta a un proyecto propio.

Hoy dirige Casa Confianza, una organización sin fines de lucro que desarrolla proyectos y servicios para la comunidad inmigrante. Allí acompaña, especialmente, a mujeres que enfrentan barreras de idioma y adaptación.

Su libro: una ventana para liberar el duelo migratorio

Desde Spokane, WA nos mostró su libro «Depresión: Estigma social», publicado en septiembre de 2022, nació de su propio proceso emocional. «Estaba pasando por una situación difícil y tuve que buscar ayuda especializada. No pude reconocer que estaba atravesando una depresión. Me dijeron que era duelo migratorio», recuerda.

Morella canalizó esa etapa a través de la escritura. A sus 50 años entendió que su trayectoria, habilidades y vivencias debían convertirse en herramienta para otros. Su libro le permitió ordenar ideas, sanar y reconstruirse.

Para retomar su rumbo profesional, elaboró un resumen curricular basado en su experiencia real: no en los trabajos iniciales que tomó al llegar, sino en su formación y carrera en Venezuela. Esa decisión fue clave para que la organización internacional se interesara en su perfil.

Morella extraña profundamente Venezuela: su familia numerosa, los afectos, las celebraciones que siempre eran motivo de reunión. También recuerda las oportunidades que se le presentaron y los logros alcanzados en su país.

Su mensaje para quienes migran es claro: tener claridad en lo que deseas y tomar decisiones desde ese propósito te llevará a tus metas. Invita a confiar en las propias capacidades, a reconocer habilidades y a no dejarse frenar por el síndrome del impostor. «Tienes lo necesario para salir adelante», afirma.

Gracias, Morella, por tu mensaje y por tu aporte. Éxito con Casa Confianza.

