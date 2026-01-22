Confirman excarcelación de Rafael Tudares tras 380 días de detención arbitraria

Caracas.- Tras más de un año de reclusión, se confirmó en la madrugada del jueves 22 de enero la excarcelación de Rafael Tudares Bracho, quien permanecía detenido desde el 7 de enero de 2025.

La noticia fue dada a conocer por su esposa, Mariana González de Tudares, y su suegro, el líder político Edmundo González.

Mariana González en sus redes sociales describió el proceso como una «lucha estoica» frente a lo que calificó como una desaparición forzada e injusta prisión. «Aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho», declaró.

Al mismo tiempo, extendió su agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (con sede en Panamá) por el seguimiento y la incidencia humanitaria realizada en el caso.

Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada. Ha sido una lucha estoica y muy dura… pic.twitter.com/WfJ1PWvsY5 — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) January 22, 2026

Exigen la libertad de todos los presos políticos

Por su parte, el líder de la oposición venezolana, Edmundo González confirmó que su yerno ya se encuentra con su familia, hecho que trae alivio tras un año marcado por «la incertidumbre y el silencio».

Sin embargo, González enfatizó que este evento no debe verse como una historia aislada. «Sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías y sin debido proceso», aseveró González.

De la misma manera, el dirigente político subrayó que la liberación de Tudares no borra las violaciones ocurridas, sino que refuerza la exigencia vigente de libertad para todos los detenidos injustamente y la necesidad de garantías reales de no repetición.

Por último, agradecieron el apoyo de la sociedad civil y enviaron un mensaje de solidaridad a quienes aún esperan la libertad de sus seres queridos.

COMUNICADO Finalmente se ha confirmado la excarcelación de Rafael Tudares, mi yerno. Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer… pic.twitter.com/hnf2JSj4DV — Edmundo González (@EdmundoGU) January 22, 2026

